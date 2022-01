Ternium Argentina, Techint, ANSeS y el País de los Ruleros

Para los registros contables, no hubo grandes diferencias: intervención de los Kirchner mediante cobró US$ 1.650 millones de Chávez e invirtió US$ 2.200 millones en Brasil, consolidándose como el Nº1 regional.

Ternium es Big Five en ese mercado global muy concentrado, que lidera ArcelorMittal, y del que participan Nippon Steel & Sumimoto Metal o NSSMC, Hesteel Group Company Limited o HBIS, y Baowu Steel Group.

Dato 1: las fusiones no han cesado en la siderurgia planetaria.

Dato 2: HBIS y Baowu son chinas.

Dato 3: El precio del acero ha alcanzado niveles récord incluso eclipsando el pico de 2008. El precio de la bobina laminada en caliente ha aumentado casi un 200%.

Dato 4: Un índice de acero del Medio Oeste (12 Estados del sector centro-norte de USA), calculado por CRU Group, estimó los precios en US$ 1.940 la tonelada a principios de septiembre, arriba de los cerca de US$ 560 de septiembre de 2019 y 2020. Un índice del gobierno de Estados Unidos que rastrea el precio del acero y el hierro casi se duplicó en agosto con respecto al año anterior, el mayor aumento relativo desde que comenzaron los registros en la década de 1920.

En diciembre 2021, Techint decidió una reducción de riesgos locales y anunció una controversial reorganización societaria porque hay transferencias de paquetes accionarios pero sin pago de dinero.

A causa de la expropiación de los activos de quienes ahorraban para su jubilación en el sistema por capitalización individual (AFJP) que ejecutó Cristina Fernández de Kirchner, por inspiración de Amado Boudou, la ANSeS(Administración Nacional de Seguridad Social) ingresó al capital de Ternium Argentina a través del siempre mal gestionado Fondo de Garantia de Sustentabilidad, que controla 26,43% de la empresa.

boudou.jpg Amado Boudou, apóstol de la expropiación de los ahorros que administraban las AFJP. Así ingresó ANSeS a Ternium Argentina.

El rulo

Por este motivo, ANSeS tiene capacidad de bloquear la operación propiciada por Ternium International, por llamarlo de alguna manera:

Ternium International oferta a Ternium Argentina comprar su participación de 28,73% en Ternium México y el 100% de Prosid Investments pagando los US$ 1.000 millones con acciones ordinarias y preferidas de la brasileña Usiminas.

Esta situación provocó el siguiente texto de Fernando Marcionni:

De tomar nota la Real Academia de la lengua española de las vicisitudes, cisnes negros, incertidumbres y desgracias autoinfligidas de la Economía y Política Argentina, cabe esperar admita una nueva acepción del vocablo “rulo”.

Una definición ad-hoc aproximada, propia de la Argentina, sería:

Rulo: Dícese de los artilugios, mecanismos, gambetas, piruetas y malabares con los cuales las personas manipulan en la Argentina sus dineros o recursos para salvaguardarse de la voracidad de la lábil normativa gubernamental que sistemáticamente busca saciar su infinito apetito fiscal.

Ya se sabe y lo sabemos, en nuestro país uno puede (y no siempre) haber estado seguro ayer, pero no sabe si lo estará hoy y mucho menos mañana.

Y como si rulos nos faltaran apareció uno nuevo de manos de un importante grupo empresario que amenaza, si los funcionarios de la Anses se lo permiten, producir un gravísimo daño al patrimonio de los jubilados argentinos.

El rulo que se pretende concretar es el de adquirir a un precio ridículo la joya de la abuela de una empresa argentina que, por otra parte, no tiene necesidad alguna de venderla y muy por el contrario está en condiciones no de mermar su tenencia accionaria sino de incrementar su participación porque recursos no le faltan. El rulo que se pretende concretar es el de adquirir a un precio ridículo la joya de la abuela de una empresa argentina que, por otra parte, no tiene necesidad alguna de venderla y muy por el contrario está en condiciones no de mermar su tenencia accionaria sino de incrementar su participación porque recursos no le faltan.

El episodio es conocido por el reducido ‘colectivo’ de entendidos y el riesgo de que el ‘neo rulo’ pase desapercibido por los afectados es sustantivamente alto y es por ello que en mérito a la transparencia (esa tan necesaria transparencia que por ejemplo nos permitió ver ciertos bolsos ingresando a un convento) considero importante ‘televisar’ el susodicho rulo en vivo y en directo.

Paolo Rocca, presidente de grupo Techint y procesado en la causa de los cuadernos. Foto: NA Paolo Rocca: primero se quedó con la ex estatal Somisa, luego financió la conversión a Ternium con las AFJP, más adelante se proyectó a otros mercados, ahora es Big Five e intenta consolidarse como multinacional. La Argentina de los comienzos, ya fue.

El objetivo

Para no aburrir a nadie adjunto dos enlaces a sendos análisis efectuados por gente muy entendida respecto de la propuesta. El lector sacará sus propias conclusiones. Mi personal objetivo y razón es la de prevenir y mostrar que ciertas desgracias y problemas pueden evitarse, sencillamente impidiendo que ocurran y no esperando a que sucedan.

En concreto Ternium Internacional pretende adquirir por monedas devaluadas la participación que Ternium Argentina posee en Ternium México.

Los jubilados argentinos son accionistas, por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en manos de ANSES, de algo más del 26% de Ternium Argentina. La empresa no solo exporta productos de acero, sino que, además de las divisas que ingresan al país por ese mecanismo, obtiene rentabilidad principal importantísima en dólares de su participación en Ternium México.