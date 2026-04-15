Prevención cardiovascular: la evaluación médica que salva vidas

“Muchas veces no hay señales claras. Personas aparentemente sanas pueden tener una condición cardíaca no diagnosticada, y el ejercicio puede ser el primer momento en que se manifiesta”, señala Pablo Ottonello (MN 123.413), médico cardiólogo y Scientific Advisor Cardiovascular de Bristol Myers Squibb Argentina.

PREVENCIONCARDIOVASCULARLAEVALUACIONMEDICAQUESALVAVIDASFOTO3 Los médicos especialistas en cardiología destacan la importancia de la evaluación médica con el objetivo de salvar vidas antes de realizar actividad física.

La evaluación cardiovascular previa

En este sentido, la evaluación cardiovascular previa representa una oportunidad concreta de detección temprana. Según cada caso, se puede incluir:

. Historia clínica completa y antecedentes familiares.

. Electrocardiograma (ECG).

. Ecocardiograma, con maniobras específicas como Valsalva.

. Prueba de esfuerzo.

. Resonancia magnética o tomografía cardíaca.

. Estudios genéticos en casos con sospecha de enfermedad hereditaria.

Este abordaje integral permite identificar factores de riesgo y condiciones que, de otro modo, podrían permanecer completamente inadvertidas.

Enfermedades cardiovasculares: miocradiopatía hipertrófica

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una enfermedad genética caracterizada por el engrosamiento anormal del músculo cardíaco.

La MCH es una de las principales causas de muerte súbita en menores de 35 años, especialmente en el contexto de actividad física intensa. Se estima que afecta a 1 de cada 500 personas, aunque estudios recientes sugieren que la prevalencia real podría ser aún mayor —hasta 1 en 200— debido al alto subdiagnóstico existente.

Las estadísticas en Argentina

En Argentina, alrededor de 92.000 personas viven con MCH —dentro de un universo de 138.000 afectados por distintas miocardiopatías— y entre el 80% y el 90% de los casos nunca son detectados clínicamente.

Uno de los mayores desafíos es que sus síntomas más frecuentes —palpitaciones rápidas, falta de aire, dolor en el pecho, mareos, fatiga o desmayos— suelen confundirse con molestias habituales del ejercicio, lo que retrasa el diagnóstico.

Actividad física con patologías cardíacas, ¿sí o no?

Persiste un concepto erróneo: que detectar una enfermedad cardíaca implica abandonar la actividad física.

“La detección de una enfermedad cardíaca puede hacer creer que no podremos realizar más actividad física, pero no es así en gran parte de los casos. De hecho, está demostrado científicamente que realizar ejercicio en forma saludable y adaptada a la medida del cuadro de cada paciente puede impactar positivamente en su salud cardiovascular”, sostiene Ottonello.

El objetivo del chequeo previo no es limitar el movimiento, sino hacerlo más seguro y adecuado a cada persona.

Promover la actividad física sigue siendo fundamental, pero hacerlo con información y evaluación médica previa puede marcar la diferencia entre entrenar con seguridad o enfrentarse a un evento inesperado.

Dónde encontrar más información

Quienes deseen acceder a contenidos validados, señales de alerta y recursos educativos sobre la miocardiopatía hipertrófica pueden visitar www.podriasermch.com.ar, una plataforma informativa desarrollada por Bristol Myers Squibb en el marco de “Mi Corazón Habla”, la iniciativa que busca generar conciencia en la detección temprana y que las personas escuchen las señales de su propio corazón.

Acerca de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica mundial con la misión de descubrir, desarrollar y proporcionar medicinas innovadoras que ayuden a los pacientes a sobreponerse a enfermedades graves. Para obtener más información sobre Bristol Myers Squibb, visítenos en BMS.com o síganos en LinkedIn.

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