Nueva causa de la presión arterial alta: El hallazgo que cambia todo

La conexión entre la energía de la Tierra y cerebro humano: La hipótesis que inquieta a la ciencia Encuentran relación entre el cerebro y la hipertensión.

¿Cómo el cerebro influye en la hipertensión arterial?

La región parafacial lateral es el área del cerebro que permite respirar al toser o reír, sin embargo, en pruebas realizadas con ratas, se encontró que esta región hace algo más.

Y es que, esta zona estaría conectada a nervios que contraen los vasos sanguíneos, lo que a su vez podría elevar la presión arterial.

Los investigadores lo comprobaron al activar o desactivar las neuronas pFL en ratas.

“Descubrimos que, en condiciones de presión arterial alta, se activa la región parafacial lateral y, cuando nuestro equipo desactivó esta región, la presión arterial descendió a niveles normales”, explicó el profesor Paton.

De esta forma, los investigadores suponen que la inhibición de la actividad en esta área tendría un efecto antihipertensivo.

Se cree que, estos hallazgos podrían explicar ¿Por qué algunas personas tienen hipertensión alta? y ¿Por qué la medicación no es suficiente para controlar la presión arterial en determinados casos?.

¿Vendrán nuevos fármacos contra la hipertensión?

Los hallazgos podrían allanar el camino para nuevos tratamientos contra la hipertensión arterial.

Los investigadores evaluaron la posibilidad de actuar sobre el tronco encefálico mediante medicamentos para tratar de controlar la presión arterial.

"Dirigir los fármacos al cerebro es complicado porque actúan sobre todo el cerebro y no sobre una región específica”, dijo el profesor Paton.

“Nuestro objetivo es actuar sobre los cuerpos carotídeos, y estamos importando un nuevo fármaco que estamos adaptando para suprimir la actividad de los cuerpos carotídeos e inactivar de forma remota la región parafacial lateral de manera segura, es decir, sin necesidad de usar un fármaco que penetre en el cerebro”, añadió.

Los resultados del estudio aparecen en la revista Circulation Research. Falta que se confirme en humanos.

¿Cuál es la presión arterial normal?

Ahora bien, siempre es importante conocer cuándo hay hipertensión. Estos son los valores de la presión arterial, según la Sociedad Española del Corazón:

Presión arterial normal . Los niveles máximos de presión arterial sistólica (máxima) están entre 120-129 mmHg , y los de diastólica (mínima) entre 80 y 84 mmHg . Cifras más bajas también pueden considerarse normales, siempre que no provoquen ningún síntoma.

. Los niveles máximos de presión arterial sistólica (máxima) están entre , y los de diastólica (mínima) entre . Cifras más bajas también pueden considerarse normales, siempre que no provoquen ningún síntoma. Presión arterial normal-alta. Las cifras de presión arterial sistólica (máxima) están entre 130-139 mmHg, y las de diastólica (mínima) entre 80-89 mmHg. En personas diabéticas, los niveles superiores a 140/85 mmHg también se consideran altos.

Recuerde que la hipertensión arterial generalmente no produce síntomas y puede pasar desapercibida.

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