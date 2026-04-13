Dieta de Jason Statham: 3 secretos del actor para estar en forma a los 58 años

"Hay que mantener la masa muscular magra. Así que como tanta comida sana como puedo: frutos secos, pescado, legumbres, pollo. Diría que el noventa y cinco por ciento de mi comida es sana. Y luego me doy un pequeño capricho: chocolate. De vez en cuando. Pero por lo demás, simplemente reprogramo mi cuerpo. Verás, una vez que empiezas a privarte de algo, se convierte en una molestia", dijo el famoso.

Las proteínas son esenciales para varias funciones en el organismo, sobre todo para desarrollar y mantener masa muscular después de los 50 años.

“Cada vez hay más evidencia (...) que demuestra los beneficios para la salud de consumir mayores cantidades de proteína a medida que envejecemos, incluyendo la ralentización de la pérdida de masa muscular relacionada con la edad”, afirma el Dr. Marily Oppezzo, PhD, MS, RDN, DipACLM, científica en nutrición y directora del pilar de nutrición de Stanford Lifestyle Medicine.

“Hay una diferencia entre simplemente sobrevivir y prosperar. Para las personas mayores de 50 años, recomendaría entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal”, agregó Oppezzo a Stanford Lifestyle Medicine.

agua.jpeg La hidratación es fundamental para el actor Jason Statham.

Beber 3 litros de agua al día, sí, 3

La tercera clave de la dieta de Jason Statham podría sorprenderte: Bebe 3 litros de agua todos los días.

"Bebo un mínimo —un mínimo— de tres litros de agua al día. Simplemente, sigue bebiendo agua", indicó.

Mantenerse hidratado no es un simple capricho. La ciencia ha comprobado que una buena hidratación ayuda a mantener un peso saludable.

Además, según la Clínica Mayo, el agua es esencial para eliminar los desechos a través de la orina, la transpiración y las deposiciones; mantener la temperatura corporal en niveles normales; lubricar las articulaciones y proteger los tejidos sensibles.

¿Cómo es el entrenamiento de Jason Statham?

Seguir una dieta saludable no es suficiente, los entrenamientos que hace Jason Statham también son clave para lucir fit.

"Mi entrenamiento cambia constantemente. Lo cual, para mí, es lo mejor del mundo, porque la variedad es lo que me mantiene motivado. Y creo que el cuerpo responde mejor a los músculos que no se usan para dar un buen estímulo. Cuando haces la misma rutina, no desarrollas ningún reflejo", reveló el actor que próximamente lo veremos en 'Mutiny', su nueva película de acción.

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