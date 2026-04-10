Células madre en una cirugía de rodilla, el caso testigo que le cambió la vida a un paciente

La obligación de un tratamiento precoz y oportuno para tratar las lesiones osteocondrales

Estas premisas, obligan a un tratamiento precoz y oportuno de las lesiones osteocondrales para evitar este desenlace. A través de los años, la terapia con células madre de distintos orígenes comenzó a ganar protagonismo en el área de la ortopedia, promoviendo una mirada bioregenerativa y preventiva para patologías tratadas previamente solo con estrategias quirúrgicas o de reemplazo.

La combinación del tratamiento quirúrgico con la terapia celular ha podido ser implementada con éxito para la patología de la rodilla con mejorías tanto estructurales como clínicas. Una de las propiedades más relevantes de las células madres, es la de inmunomodulación, permitiéndoles producir factores inmunoreguladores capaces de disminuir la respuesta inflamatoria y promoviendo la regeneración tisular a nivel de la articulación.

CELULASMADREENUNACIRUGIADERODILLAELCASOTESTIGOQUELECAMBIOLAVIDAAUNPACIENTEFOTO2 Los tratamientos con células madre sumado a la cirugía y la aplicación intraoperatoria apuntan a tratar las lesiones de rodilla.

El documento dado a conocer en el portal La Prensa Médica Argentina reveló que el objetivo de este trabajo es presentar los avances clínicos objetivados en un periodo de 25 meses luego de realizado el abordaje quirúrgico combinado con terapia de células madre provenientes de la fascia superficial abdominal en un paciente con lesión osteocondral crónica de rodilla derecha que afectaba en gran medida su calidad de vida.

Caso clínico

Una prueba fehaciente de estos nuevos tratamientos es el de un paciente de 42 años de edad con antecedentes quirúrgicos a nivel de la rodilla derecha. Su primera cirugía fue realizada a causa de un traumatismo a ese nivel a la edad de 25 años. A partir de ello, la funcionalidad de su articulación se vio mermada poco a poco.

Al pasar de los años, el mismo paciente se realizó una segunda intervención no satisfactoria en donde le advierten que debería dejar su actividad física normal, disminuyendo así su calidad de vida. Debido a esto, se instauró un cuadro de afección osteocondral crónico que disminuyó en gran medida su actividad diaria.

CELULASMADREENUNACIRUGIADERODILLAELCASOTESTIGOQUELECAMBIOLAVIDAAUNPACIENTEFOTO3 Los tratamientos con células madre sumado a la cirugía y la aplicación intraoperatoria apuntan a tratar las lesiones de rodilla.

La evaluación del paciente

Al primer contacto con el paciente, se realizan escalas de evaluación de la articulación de la rodilla tales como La escala de Lyshol,-Tegner, Osteoarthritis outcome score (KOOS) y la EQ-5D visual analog scale, en donde el paciente refirió estar transitando uno de sus peores momentos a nivel de salud. Del interrogatorio y el examen físico se rescata que los síntomas cardinales que presenta son: inestabilidad, dolor, hinchazón y bloqueo articular.

Todo ello, afectó severamente la calidad de vida del paciente, impidiéndole realizar su práctica deportiva diaria e incluso refirió que ya presentaba dificultades en tareas de la vida cotidiana tales como levantarse de su silla. En la consulta se acompañaron radiografías de frente y de perfil de su rodilla derecha que muestran disminución del espacio articular, ostoefitos marginales y signos de esclerosis subcondral. Se decide realizar tratamiento quirúrgico combinado a aplicación intraoperatoria de células madre en diciembre de 2023. El paciente acepta el procedimiento.

https://prensamedica.com.ar/Trabajo%2003%20-%20Video%20S2.mp4

Comentarios

Días previos a la cirugía, se realizó extracción de células madre provenientes de la fascia superficial abdominal, las cuales fueron cultivadas para poder realizar su colocación en el acto quirúrgico. Se eligió la fascia superficial como fuente de células madre dado a las propiedades inmunomodulatorias de las células provenientes de este tejido. El mismo, se posiciona como un ambiente biológicamente activo capaz de modular la supervivencia de las células madre, regular el sistema inmune y con una gran capacidad regenerativa. Siendo también, una vía de comunicación y transporte de las células madre.

El día de la cirugía, se realizó una incisión en la cara anteromedial de la rodilla en forma de L. Se incidieron los planos superficiales hasta alcanzar la articulación, dónde se llevó a cabo la exéresis de osteofitos y se aplicó inyección de células madre de manera intraarticular a través de la incisión. Además, se llevó a cabo liberación de adherencias de partes blandas previo al cierre de la incisión (Video Suplementario 1). El cierre de los planos quirúrgicos fue realizado de manera convencional.

¿Qué son las células madres?

Las células madre son células indiferenciadas con capacidad de autorrenovación y diferenciación hacia diversos tipos de tejidos. Mantienen una estrecha interacción con el sistema inmunológico, pudiendo actuar sobre el microambiente inflamatorio presente en gran número de patologías. En las lesiones osteocondrales, los cambios en las cargas que deben soportar las superficies articulares, generan estímulos mecánicos anormales que generan la activación de factores patológicos e inflamatorios que llevan a la atrofia de la articulación y progresión de la enfermedad. Todo ello, genera una mecanotransducción aberrante a nivel de la articulación, la cual es plausible de ser revertida con terapia de células madre.

Estas premisas, colocan a la terapia con células madre como una herramienta terapéutica adecuada en el área de la ortopedia. Inmediatamente terminada la cirugía, se pidió al paciente que realice movimientos de flexión y extensión, los cuales realizó con éxito (Video Suplementario 2).

Un hecho remarcable, ya que antes se le dificultaba hasta levantarse de su silla. Luego de 25 meses del procedimiento, la mejoría clínica del paciente fue notoria disminuyendo su dolor y bloqueo articular, lo cual le permitió comenzar nuevamente su práctica deportiva. El paciente refiere que su calidad de vida ha cambiado completamente y se encuentra muy satisfecho con el procedimiento realizado.

Conclusión

Las células madre poseen una propiedad característica que es la inmunomodulación, con capacidad de producir factores inmunoreguladores que promueven la regeneración a nivel de la articulación. A su vez, interfieren positivamente en la mecanotransducción aberrante presente en este tipo de patologías, evitando la progresión funcional y estructural de las mismas.

Este caso, presenta el tratamiento quirúrgico combinado con la aplicación intraoperatoria de células madre adultas para las lesiones osteocondrales como una herramienta valiosa en el campo de la ortopedia. A pesar de que futuros estudios con una mayor cantidad de pacientes deben ser realizados, concluimos que esta estrategia terapéutica presenta la capacidad de regenerar estructuralmente y funcionalmente a la articulación de la rodilla.

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