Esperanzador: Paciente con VIH recibe singular trasplante y pasa algo sorprendente

Es llamada CCR5 Δ32 y confiere resistencia al tipo más común de VIH, el VIH-1.

"Cuando una persona tiene dos copias de esta mutación genética, la proteína de superficie CCR5, a la que el VIH se une habitualmente, no se expresa en las células inmunitarias humanas llamadas linfocitos T", explican en Scientific American.

Los investigadores demostraron cómo tras el trasplante, "las células del donante reemplazaron las células de la médula ósea del paciente con VIH y sus genes presentaban dos copias de la mutación CCR5 Δ32", agregaron.

¿Qué pasó con el paciente?

Uno de los resultados más importantes es que, posterior al trasplante, el recuento de linfocitos T sanos aumentó y se mantuvo en niveles saludables después de suspender la terapia antirretroviral (TAR) hasta dos años más tarde.

La terapia antirretroviral (TAR) es el tratamiento estándar para el VIH y consiste en una combinación de fármacos que ayuda a impedir que el VIH se reproduzca.

Asimismo, tras analizar la sangre, los tejidos intestinales y la médula ósea del paciente, no detectaron VIH en los lugares donde generalmente hay reservorios del virus en una persona que es tratada con terapia antirretroviral.

VIH SIDA Freepik.jpg Impresionante avance en la lucha contra el VIH.

¿Qué dicen los expertos?

Específicamente, los autores del estudio detallaron que, la terapia antirretroviral se suspendió después de 24 meses, y 48 meses después del trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas:

No se detectó ADN del VIH intacto en las biopsias de sangre o intestino

No se detectaron virus replicativos ni respuestas de linfocitos T específicos contra el VIH

Las respuestas de anticuerpos contra el VIH mostraron un descenso gradual

"El quimerismo completo del donante en el intestino, que es el principal reservorio viral, subraya la probabilidad de una cura", concluyeron los investigadores.

Los resultados del estudio fueron publicados en Nature Microbiology, y más que interesantes, son esperanzadores.

“Al principio decían que la curación era imposible, que lo del paciente de Berlín era chiripa. Pero 10 pacientes después, sabemos que es posible curar [la infección por VIH] y lo que tenemos que ver ahora es cómo lo hacemos escalable”, reflexiona Javier Martínez-Picado, investigador de IrsiCaixa y colíder del consorcio internacional IciStem, que ha publicado este último hallazgo, apunta El País.

Vale recordar que el "paciente de Berlín" fue la primera persona con VIH que quedó libre del virus tras recibir un trasplante de células madre particular.

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