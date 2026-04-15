El escándalo de Manuel Adorni (viajes y casas) llegó a los diarios del mundo

Un gobierno que llegó al poder prometiendo romper con las prácticas atribuidas al sistema de castas ahora se enfrenta a interrogantes que rozan precisamente este tema. (...) La crisis de Adorni ya no es solo una cuestión de imagen. Se trata de coherencia. Y cuando golpea el corazón del poder, deja de ser una desviación. Se convierte en una prueba para todo el gobierno. (Folha) Un gobierno que llegó al poder prometiendo romper con las prácticas atribuidas al sistema de castas ahora se enfrenta a interrogantes que rozan precisamente este tema. (...) La crisis de Adorni ya no es solo una cuestión de imagen. Se trata de coherencia. Y cuando golpea el corazón del poder, deja de ser una desviación. Se convierte en una prueba para todo el gobierno. (Folha)

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Luego, en su columna dedicada a Adorni, ha añadido:

"El caso del viaje de su esposa en un avión oficial había abierto una brecha política delicada para un gobierno que había forjado su identidad combatiendo los privilegios. Luego vinieron operaciones financieras inusuales, como la obtención de préstamos privados garantizados con bienes raíces, incluyendo acuerdos con funcionarios dentro de la propia estructura estatal".

La Diaria, Folha y La Tercera hablan del escándalo de Manuel Adorni

Al igual que el diario brasileño Folha, el uruguayo La Diaria ha estado refiriéndose al caso de Manuel Adorni.

La prensa de Uruguay ha expuesto que el portavoz presidencial de Milei se encuentra bajo sospechas de enriquecimiento ilícito. Asimismo, ha refrescado la memoria de sus lectores al recordar que Adorni lideró todo este tiempo una retórica inquisitora contra el kirchnerismo, por los casos de corrupción, y que hasta se ufanaba de que el gobierno de Milei luchaba contra la "casta" al recortar "ñoquis" para evitar el despilfarro desde las arcas estatales.

"Crecen las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete de Milei", ha titulado dicha agencia de noticias uruguaya.

El caso tuvo mayor resonancia porque el jefe de Gabinete, cuando ocupaba solo el cargo de vocero presidencial de Javier Milei –actualmente cumple las dos funciones– se jactó de haberles quitado los autos oficiales a jerarcas que los usaban para asuntos ajenos a su función, como el traslado de sus hijos o sus parejas (La Diaria) El caso tuvo mayor resonancia porque el jefe de Gabinete, cuando ocupaba solo el cargo de vocero presidencial de Javier Milei –actualmente cumple las dos funciones– se jactó de haberles quitado los autos oficiales a jerarcas que los usaban para asuntos ajenos a su función, como el traslado de sus hijos o sus parejas (La Diaria)

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La prensa de al otro lado del Río de la Plata, ha agregado en su columna sobre Adorni:

"Viajes, propiedades y gastos que no coinciden con las declaraciones patrimoniales ni los ingresos del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, son investigados por la Justicia, y las sospechas aumentan con el paso de los días. Periodistas, dirigentes políticos y la fiscalía pusieron el foco sobre las cuentas de Adorni después de un viaje oficial a Nueva York, cuando se cuestionó públicamente que su esposa lo acompañara en el avión presidencial".

Y, ha añadido:

"Las sospechas sobre los manejos patrimoniales de Adorni crecieron también cuando se supo que desde que asumió el actual gobierno, él y su esposa compraron dos inmuebles sin vender otros dos que ya tenían. Compraron un apartamento en el barrio Caballito, en Buenos Aires, y una casa en un barrio privado"..

La casa, que además refaccionaron, figura solo a nombre de Angeletti, pese a que sería un bien ganancial. En cuanto al apartamento, Adorni dijo que para comprarlo gastó unos 30.000 dólares y recibió en préstamo otros 200.000 de parte de dos mujeres. Se trata de dos jubiladas, que estaban vinculadas con esa propiedad. (La Diaria) La casa, que además refaccionaron, figura solo a nombre de Angeletti, pese a que sería un bien ganancial. En cuanto al apartamento, Adorni dijo que para comprarlo gastó unos 30.000 dólares y recibió en préstamo otros 200.000 de parte de dos mujeres. Se trata de dos jubiladas, que estaban vinculadas con esa propiedad. (La Diaria)

De igual forma que La Diaria, una agencia de noticias de Chile, La Tercera, ha hablado sobre el caso Adorni, titulando una columna de la siguiente manera: "Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei".

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"Manuel Adorni se encuentra al centro de una serie de controversias por el uso de vuelos oficiales, viajes personales y beneficios", ha dicho también el diario chileno al respecto, refiriéndose, además, a la doble vara de Adorni. El diario ha comentado que el portavoz presidencial condenaba a los gobernadores y exfuncionarios kirchneristas por utilizar aviones del estado para cuestiones personales, pero él hizo lo mismo.

Según puso sobre la palestra La Tercera:

"Estos escándalos trajeron a la memoria antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2021 publicó un mensaje en X criticando a un gobernador por viajar en un avión privado a Buenos Aires".

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