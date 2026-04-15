El escándalo que involucra al jefe de Gabinete de Javier Milei y portavoz presidencial, Manuel Adorni, por los viajes de su esposa al extranjero usufructuando el avión presidencial, así como por la adquisión de propiedades millonarias que no condicen con su patrimonio, ha llegado a ocupar la primera plana de los principales diarios del mundo.
CONTRA LAS CUERDAS
El escándalo de Manuel Adorni (viajes y casas) llegó a los diarios del mundo
Cómo cubrió la prensa internacional el caso de Manuel Adorni: jubiladas prestamistas e incongruencias por doquier.
Las agencias de noticias Bloomberg, Folha de S. Paulho, France24, La Tercera y La Diaria han expuesto en su editoriales las esquirlas del caso Adorni y, en algunas de ellas, han advertido que el discurso “anticasta” y “anticorrupción” de los funcionarios cercanos a Javier Milei está perdiendo su credibilidad, entre el caso Andis, el LIBRA y este nuevo que salpica al portavoz presidencial-
"La crisis que involucra a Manuel Adorni, figura clave del gobierno de Javier Milei, dio un nuevo giro la semana pasada (...) Tribunales argentinos han decidido levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del jefe de gabinete y ex periodista antiperonista, en el marco de una investigación sobre la evolución de su patrimonio, sus préstamos privados y el origen de los fondos utilizados en recientes transacciones inmobiliarias. La medida también afecta a su esposa y a varias personas que mantuvieron relaciones financieras directas con el funcionario", ha informado sobe el caso Adorni el diario brasilerño Folha S Paulho.
Dicha agencia de noticias de Brasil también ha expuesto:
"Esto no es solo otro revés político. Es una crisis que se extiende desde la dimensión judicial hasta la política, y hasta el período preelectoral que ya está en marcha en el país (a Milei le queda un año en el cargo). Los incidentes relacionados con Adorni se habían ido acumulando".
Luego, en su columna dedicada a Adorni, ha añadido:
"El caso del viaje de su esposa en un avión oficial había abierto una brecha política delicada para un gobierno que había forjado su identidad combatiendo los privilegios. Luego vinieron operaciones financieras inusuales, como la obtención de préstamos privados garantizados con bienes raíces, incluyendo acuerdos con funcionarios dentro de la propia estructura estatal".
La Diaria, Folha y La Tercera hablan del escándalo de Manuel Adorni
Al igual que el diario brasileño Folha, el uruguayo La Diaria ha estado refiriéndose al caso de Manuel Adorni.
La prensa de Uruguay ha expuesto que el portavoz presidencial de Milei se encuentra bajo sospechas de enriquecimiento ilícito. Asimismo, ha refrescado la memoria de sus lectores al recordar que Adorni lideró todo este tiempo una retórica inquisitora contra el kirchnerismo, por los casos de corrupción, y que hasta se ufanaba de que el gobierno de Milei luchaba contra la "casta" al recortar "ñoquis" para evitar el despilfarro desde las arcas estatales.
"Crecen las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete de Milei", ha titulado dicha agencia de noticias uruguaya.
La prensa de al otro lado del Río de la Plata, ha agregado en su columna sobre Adorni:
"Viajes, propiedades y gastos que no coinciden con las declaraciones patrimoniales ni los ingresos del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, son investigados por la Justicia, y las sospechas aumentan con el paso de los días. Periodistas, dirigentes políticos y la fiscalía pusieron el foco sobre las cuentas de Adorni después de un viaje oficial a Nueva York, cuando se cuestionó públicamente que su esposa lo acompañara en el avión presidencial".
Y, ha añadido:
"Las sospechas sobre los manejos patrimoniales de Adorni crecieron también cuando se supo que desde que asumió el actual gobierno, él y su esposa compraron dos inmuebles sin vender otros dos que ya tenían. Compraron un apartamento en el barrio Caballito, en Buenos Aires, y una casa en un barrio privado"..
De igual forma que La Diaria, una agencia de noticias de Chile, La Tercera, ha hablado sobre el caso Adorni, titulando una columna de la siguiente manera: "Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei".
"Manuel Adorni se encuentra al centro de una serie de controversias por el uso de vuelos oficiales, viajes personales y beneficios", ha dicho también el diario chileno al respecto, refiriéndose, además, a la doble vara de Adorni. El diario ha comentado que el portavoz presidencial condenaba a los gobernadores y exfuncionarios kirchneristas por utilizar aviones del estado para cuestiones personales, pero él hizo lo mismo.
Según puso sobre la palestra La Tercera:
"Estos escándalos trajeron a la memoria antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2021 publicó un mensaje en X criticando a un gobernador por viajar en un avión privado a Buenos Aires".
--------------------------------------------------------------------------------------------
Más notas de Urgente24
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina
Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible