La inflación desató un nuevo temporal en Casa Rosada

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2026. El dato de la inflación en marzo desató todas las alarmas posibles en Casa Rosada. El presidente Javier Milei adujo el 3,4% al shock externo y destacó la robustez del plan económico, pero el intento de frenar las críticas fue infructoso, incluso dentro del propio Gobierno.

En las altas esferas de Balcarce 50, la preocupación pasa por el deterioro de los principales pilares en la defensa política de la administración libertaria. Con el IPC sumándose al escándalo político de Manuel Adorni, hasta la figura de Luis Caputo entró en zona de peligro ante la insistente erosión que propone la oposición y el avance del desencanto entre los votantes propios.

En Comodoro Py, avanzó la causa que investiga los movimientos de bienes del jefe de Gabinete, con la declaración de dos de sus prestamistas. Según trascendió, las mujeres habrían facilitado dinero en efectivo al funcionario para la ejecución de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

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Por el lado de Luis Caputo, el líder económico del Gobierno viajó a Washington D.C. para una ronda de negocios en la previa a un nuevo encuentro con el FMI. En simultáneo, el Palacio de Hacienda lanzó una nueva licitación de bonos locales para recaudar dólares.

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