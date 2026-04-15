La inflación desató un nuevo temporal en Casa Rosada

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2026. El dato de la inflación en marzo desató todas las alarmas posibles en CasaRosada. El presidente JavierMilei adujo el 3,4% al shock externo y destacó la robustez del plan económico, pero el intento de frenar las críticas fue infructoso, incluso dentro del propio Gobierno.
En las altas esferas de Balcarce 50, la preocupación pasa por el deterioro de los principales pilares en la defensa política de la administración libertaria. Con el IPC sumándose al escándalo político de Manuel Adorni, hasta la figura de Luis Caputo entró en zona de peligro ante la insistente erosión que propone la oposición y el avance del desencanto entre los votantes propios.
En Comodoro Py, avanzó la causa que investiga los movimientos de bienes del jefe de Gabinete, con la declaración de dos de sus prestamistas. Según trascendió, las mujeres habrían facilitado dinero en efectivo al funcionario para la ejecución de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
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Por el lado de Luis Caputo, el líder económico del Gobierno viajó a Washington D.C. para una ronda de negocios en la previa a un nuevo encuentro con el FMI. En simultáneo, el Palacio de Hacienda lanzó una nueva licitación de bonos locales para recaudar dólares.
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A nivel externo, la crisis bélica en Medio Oriente continúa con foco en el Estrecho de Ormuz. Allí, las posiciones de Irán y Estados Unidos ejecutan bloqueos selectivos a los buques que intentan navegar la zona mientras los equipos diplomáticos se disponen a una nueva ronda de negociaciones tras el fracaso de Islamabad.
De regreso en Argentina, el frente climático azotó a buena parte de la Región Centro en la madrugada del miércoles. Con un temporal desatado en CABA y alrededores, se registraron destrozos, anegamientos y cortes masivos en la energía eléctrica.
Manuel Adorni deberá cancelar una deuda de US$200 mil al contado en noviembre próximo por la hipoteca de su departamento en el barrio de Caballito. El dato sale desde los tribunales de Comodoro Py, donde este miércoles se presentaron a declarar como testigos las 2 jubiladas que le vendieron al jefe de Gabinete el inmueble de la calle Miró.
La protesta de transportistas de granos se agudizó en las últimas horas y agrava la parálisis en los puertos bonaerenses. Sin acuerdo en la mesa de negociación convocada por la provincia de Buenos Aires, los bloqueos en accesos y rutas siguen afectando la operatoria en Bahía Blanca y Necochea, dos terminales clave para la salida de la cosecha en un momento clave.
El Impuesto a Ingresos Brutos sufrió fuertes cambios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA) a partir de un plan de descuentos y exenciones activados por AGIP. Tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, más de 140.000 contribuyentes tendrían algo de alivio fiscal por esa vía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que laguerra con Irán está "casi terminada", y advirtió al mundo que esté atento a “dos días increíbles”, en medio de un contexto en el que sale a la luz que una delegación pakistaní llega este miércoles a Irán y tras la confirmación de que el vicepresidente estadounidense JD Vance estará este fin de semana en Islamabad, todo esto mientras las fuerzas estadounidense aún mantienen el bloqueo naval sobre Ormuz.
La Provincia dio a conocer un nuevo dato que hunde a Javier Milei. Según lo informado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la inflaciónfue del 3,6% en marzo. El dato más llamativo es la brecha de 0,2 puntos porcentuales respecto al nivel nacional.
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