Toyota prende fuego el mercado y se vuelve a posicionar con el Prius 2026

El Toyota Prius 2026 combina un motor naftero 2.0 litros ciclo Atkinson con un sistema eléctrico optimizado. El resultado es entre 193 y 196 caballos de fuerza, dependiendo de la versión.

Pero lo más importante sigue siendo el consumo. Según datos difundidos por la propia marca y medios especializados, puede superar los 25 km/l en condiciones ideales.

La transmisión e-CVT y la batería de ion-litio más liviana terminan de completar un combo pensado para maximizar eficiencia.

¿Toyota mantiene precios competitivos en el Prius 2026?

Aunque los valores pueden variar según el mercado, en México —uno de los países donde ya se anticiparon precios— el modelo arranca en torno a los 515.900 pesos mexicanos para la versión base (LE), que serían U$S 29.922 y llega a unos 570.000 pesos (U$S33.060) en la variante más equipada (XLE).

Esto posiciona al Toyota Prius 2026 dentro de un rango competitivo frente a otros híbridos, especialmente considerando su nivel de tecnología.

Además, la versión más completa suma detalles como techo panorámico, tapizados SofTex y una pantalla multimedia más grande, lo que refuerza su perfil premium.

Toyota apuesta fuerte a la seguridad en el Prius 2026

El modelo incorpora el paquete Toyota Safety Sense 3.0, una suite de asistencias avanzadas que ya es estándar en toda la gama. Esto incluye sistema de precolisión con detección de peatones, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.

A esto se suman monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, dos funciones clave para el manejo urbano. Según reportes de la industria, este paquete posiciona al Prius como uno de los híbridos más completos en materia de seguridad activa.

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¿Toyota renueva colores y estilo en el Prius 2026?

El nuevo Prius no solo cambió por dentro y por fuera en términos técnicos, también lo hizo en su paleta de colores.

Entre las opciones más destacadas aparecen el blanco perlado, el rojo emoción y el azul eléctrico, tonos que buscan resaltar las líneas aerodinámicas del modelo. También hay alternativas más sobrias como gris guardian o plata metálico.

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