Netflix perdió US$ 58.000 M en 1 día, ¿M&A?

Los servicios de ocio 'para quedarse en casa' han perdido mucho valor en los últimos meses, dijo Patrick Armstrong, director de inversiones de Plurimi Group. “El mercado esperaba esto, pero nadie esperaba que las pérdidas de suscriptores [de Netflix] fueran tan dramáticas”.

Esfuerzo

Netflix intenta torcer el rumbo del mercado porque si la caída se mantuviera hasta el cierre, sería la mayor caída del precio de las acciones de Netflix en 1 solo día desde octubre de 2011, cuando cayó casi 35%: el valor de mercado de Netflix hace 48 horas era US$ 157.000 millones y ahora no llega a US$ 100.000 millones.

Merger and Acquisition (fusión y adquisición) es una posibilidad no tan lejana. La 'consolidación' o 'concentración' de un mercado demasiado diversificado parece, al menos para las exigencias de los inversionistas en Wall Street.

Es la 2da. vez que las acciones caen este año. En enero, las acciones de Netflix retrocedieron más del 20% cuando la compañía dijo que esperaba agregar una cantidad mucho menor de suscriptores que el año anterior.

Netflix es una de las acciones originales de FANG, un cuarteto de grandes empresas de Internet que reflejan el dominio de las acciones tecnológicas en los mercados estadounidenses, junto a

Meta Platforms Inc., propietario de Facebook, Whatsapp e Instagram;

Amazon.com Inc., y

Alphabet Inc., propietario de Google.

Algunos analistas también incluyen a Apple Inc.

Los usuarios acudieron en masa a Netflix en los meses iniciales de la pandemia de coronavirus, ya que los bloqueos y las medidas para contener el virus mantuvieron a la gente en casa, lo que llevó el precio de las acciones de la compañía a niveles récord. Las restricciones han cesado y la competencia aumentó de otros servicios de transmisión durante el último año han presentado obstáculos para el crecimiento de Netflix.

“Nadie esperaba que Netflix anunciara que había perdido suscriptores. Esperaban una desaceleración en las suscripciones, pero ver a Netflix perder suscriptores es un gran problema”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank, un corredor en línea.

Netflix dijo que está explorando ofrecer una versión de la plataforma con publicidad de menor precio para aumentar su base de suscriptores, un cambio para una compañía que se ha vendido desde sus inicios como un refugio libre de comerciales para sus miembros. La compañía había aumentado su tarifa de suscripción a principios de este año.

El creciente número de opciones de transmisión ha hecho que los consumidores sean más sensibles a los precios. Netflix se encuentra entre los pocos servicios de transmisión importantes que aún no tiene una opción más económica y con publicidad. Hulu, de Walt Disney Co., lo hizo hace mucho tiempo, mientras que HBO Max y Disney+ de Warner Bros. Discovery Inc. también han impulsado la transmisión con publicidad .

El paso se suma a las preocupaciones de los inversionistas de que el aumento de los precios reducirá el gasto de los consumidores en bienes y servicios no esenciales.

“La gente pregunta '¿Vale la pena?'”, dijo Ozkardeskaya. “A medida que aumentan los precios, el umbral de valor se eleva y eso empuja a las personas a la salida”.

