Mercado Libre busca bancarizarse en México, pero no tendrá los privilegios de Argentina

El proceso de aprobación y emisión de tarjetas de crédito también sería más rápido.

Según declaró el propio Giménez a Bloomberg, la empresa no tiene licencia bancaria en los demás países donde opera y no busca tenerla porque puede brindar los servicios deseados bajo los marcos actuales. Es decir: la falta de regulación en otros países, entre los que se encuentra la Argentina, le permite a Mercado Libre y a Mercado Pago ofrecer servicios para los que no está autorizado.

Mercado Libre víctima de un nuevo robo en una de sus bodegas: ¿Novedad o más de lo mismo?

El BCRA tolera las irregularidades de Mercado Libre

Mercado Libre está registrado en el BCRA pero no tiene autorización para captar e intermediar fondos del público. No podría hacerlo sin una Licencia de Entidad Financiera según la Ley 21.526. Sin embargo, desde 2016, capta fondos del público a través de sus cuentas de pago. Luego los deposita en diferentes bancos o los deriva al mercado de capitales por medio de FCI (Fondos Comunes de Inversión). Esta operación es irregular según la Ley de Entidades financieras. Sin embargo, cuenta con la tolerancia del BCRA.

En otros países donde opera Mercado Libre, como Brasil, Colombia y ahora México, las regulaciones son más estrictas y obligan a Mercado Libre a competir en igualdad de condiciones.

