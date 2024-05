Mercado Libre se defiende ante MODO y denuncia cartelización

Asimismo, respecto de la acusación de “cartelización” que el empresario argentino ahora instalado en Uruguay recordó en el comunicado, respondió en diálogo con radio Mitre: “Eso es cierto, hay una denuncia del año pasado que nos fue notificada y ya respondimos”.

Luego agregó: “Se denunció el año pasado que a través de las promociones excluimos a competidores del mercado, pero esa denuncia hecha a Defensa del Consumidor no presentó una sola cifra. Nos dicen que excluimos a los competidores y yo me pregunto: ¿cuántas billeteras multitarjeta hay? MODO y Mercado Libre”.

Guerra de billeteras virtuales: MODO denuncia a Mercado Pago y desata conflicto de intereses

Con el planteo de que la compañía de Galperin “domina el comercio electrónico” y que también “domina el mercado de pagos digitales” a través de Mercado Pago, Lomáquiz calculó que la empresa del argentino controla 80% del comercio electrónico minorista, y entre el 70% y el 90% de los pagos digitales.

“La parte que no está bien son las conductas anticompetitivas. Esto es que en ocho de cada diez transacciones, el comerciante no puede elegir; está obligado a abrir una cuenta en la empresa de finanzas de quien domina todos los comercios del país. Los usuarios pueden pagar con cualquier tarjeta, pero no pueden usar cualquier billetera. Imaginemos que esto lo hiciera algún dueño de shopping, que dijera: ‘En mis shoppings, sitios donde pasa 80% del comercio del país, podés vender, pero cobrás con mi solución de cobros y te pongo yo las condiciones. Además tenés que abrir una cuenta en mi banco, no podés ir a otro’. Imaginate que además diga: ‘Vos podés pagar con cualquier tarjeta, pero con mi billetera’. Esas son las conductas que marcamos”, expuso.

Dijo, asimismo, que Mercado Libre ya tiene una “colección” de denuncias por conductas anticompetitivas y reclamó que la compañía de Galperin no vende “productos de terceros, sino propios”. Al respecto de esto, insistió: “En Mercado Libre la única cuenta que pueden abrir es Mercado Pago. Y lo del QR implica que no están abriendo servicios de cobro, como se lo demandó el Banco Central”.

mercado pago mercado libre caído.webp Mercado Libre y Mercado Pago hacen crash en los celulares de los usuarios: Qué pasó y los motivos que hicieron caer al sistema

Esto último lo marcó en relación con uno de los cinco puntos de la acusación que hacen desde MODO a la compañía de Galperin, que se vincula con la interoperabilidad de los códigos QR, una disposición del Banco Central (BCRA) que establece que todos esos códigos deben permitir pagos con tarjeta de crédito desde cualquier billetera, independientemente de quién es la firma proveedora de esos QR. Según la denuncia de Modo, “Mercado Libre impide que las billeteras competidoras paguen con sus QR o en su pasarela de pagos (e-commerce)”.

Más noticias en Urgente24

Festejan que los productos importados llegaron a las góndolas... pero traen 2 problemas

El tenedor libre en Puerto Madero furor por sus precios

El conductor iba a mostrar en A24 que Javier Milei firmó pedido de juicio político contra Macri

Cómo congelar el precio de pasajes y pagarlos hasta 9 meses después

Una empresa de heladeras argentina despidió a 300 trabajadores