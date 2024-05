Mercado Pago vs. MODO: ¿Bancos negocian "en conjunto"? ¿Igual que prepagas?

(Ya conté que cuando pusimos el alias por default de 3 palabras escribí en un Excel 500 palabras que fueran de 6 letras o menos, visuales, no ofensivas, con una expresión oral que tuviera una sola manera de escribirse. 500 * 500 * 500 = 75 millones de alias.)

¡Pero claro que había que había que incorporar a las fintech! El sistema de pagos necesariamente tiene infraestructuras comunes, y todos los actores que tengan la seguridad adecuada deben poder participar en igualdad de condiciones. Por su mejor usabilidad, Mercado Pago, Ualá Argentina y otros, aprovechando el primer sistema del planeta interoperable e instantáneo entre bancos y fintech, incorporaron MILLONES de usuarios a las finanzas.

Igual que en 2017

Curiosamente, eso termina beneficiando a todos, incluidos los bancos. Si en vez de cash podés pagarle al verdulero a su alias de Ualá, entonces vas a ir menos al cajero. ¡Eso es bueno para los bancos! Tienen más tiempo dinero gratis y gastan menos en lidiar con el cash. Pero NO LA VEÍAN (ahora en general te dicen que sí, que fue bueno).

La discusión de ahora es similar. En 2017, cuando veíamos que el QR funcionaba en China e India, y que Mercado Pago había arrancado en Argentina, dijimos: este tiene que ser un sistema de "todos con todos", sin círculos cerrados. Por eso ya en ese año regulamos que todos los QR de Argentina debían respetar un mismo estándar, para que todos fueran leídos por todos. Poné en el buscador de tuiter 'QR interoperable en español' a ver quién hablaba de eso.

El QR tiene una ventaja sideral: requiere CERO hardware. Un papelito y un celular (que todos tienen). Por eso ha explotado en países en desarrollo. Sí, muy lindo pagar con tu apple watch. Pero hay muy pocos apple watch, y la verdulería quizá no tiene un POS que los aceptes. Más difícil que se universalice.

Lamentablemente los años siguientes estuvieron dominados por la crisis macro y recién a fines de 2021 (4 años!) se forzó a que todos los QR recibieran pagos (via transferencia) de cualquier billetera. Un gran logro, que le permite a cualquier emprendedor que hace una billetera (ejemplo: cripto) que pueda ser útil, pagando en cualquier QR. No tiene que desarrollar toda una red de "adquirencia" (palabra que alude a quien presta servicio de cobros a comercios).

Pero kircherismo + algo = kirchnerismo. Lamentablemente en esa gestión se metieron bastantes trabas al sistema: por odio a Mercado Pago y por lobby bancario,

forzaron a congelar en cuentas no remuneradas la plata de estas empresas (en última instancia, de sus usuarios), pegándole a su rentabilidad. Por supuesto destruyeron a las wallets pequeñas (con menos espalda) y por ende la competencia. A MercadoPago simplemente le sacaron plata. Porque kirchnerismo.

Pusieron ridículos límites a los aranceles que se cobran a los comercios via QR, que obviamente perjudican el negocio. Si el mercado es competitivo, el precio va a ir hacia algo parecido al costo de provisión, no hace falta regularlo. Fue otro golpe para que los pequeños "adquierentes" salieran a enrolar comercios (especialmente pequeños) compitiendo con MP.

Permitieron que los bancos, quienes habían sido forzados a vender su megaoperador de pago monopólico Prisma (ahora ya es una empresa competitiva), se colusionaran en un nuevo monstruito extraño llamado MODO. Todo bien con MODO como ayuda tecnológica a los bancos. Pero de nuevo se armó una colusión vertical en el sistema de pagos, una wallet trasabanco con privilegios (la única en que podés ver saldos de muchas cuentas)... un Prismita.

Mercado Pago

Perdón la historia pero es relevante para la discusión de hoy. ¿Cuál es? Que cuando le pagás a un QR puedas hacerlo con cualquier app y no solamente con "dinero en cuenta" sino con cualquier tarjeta asociada. Hoy sólo lo podés hacer en círculos cerrados, sea el de MP o el de "los banos" (MODO).

Elemental aplicación del principio de interoperabilidad.

¿Qué dice Mercado Pago? "Yo hice la inversión, ¿por qué se tienen que meter otros a mi sistema"? ¿Les suena?

Pero pará pará, ¿por qué a MP no le convendría que, por ejemplo, desde tu app Galicia pagues con tarjeta de crédito a un QR de MercadoPago? ¿No le cobra MP al comercio? Sí. Pero: por un lado, habrá menos incentivos a que uses la app MP, donde también podés tener tu tarjeta de crédito Galicia. Prefieren sesgarte a la integración vertical. Por otro lado, como los K le prohibieron tener rentabilidad por el dinero de sus usuarios, es menos negocio que antes tener el saldo de la cuenta del comercio. Hay que derogar eso ya. Urgente. Lo demás pasa a anécdota.

No tiene sentido sentarse a ver "qué negocian" via comunicados. Por mil motivos: ¿qué hacen los bancos negociando "en conjunto"? A las prepagas las denunciaron por cartelización por hacer algo así. Además: ¿dónde están en la mesa los actores que uno quiere incentivar, que son los potenciales entrantes?

El regulador debe poner reglas y este BCRA lo está haciendo. Esas reglas surgen de principios básicos:

(1) interoperablilidad (sí, forzar a todos los QR a recibir pagos de cualquier app y forzar a todas las apps a pagar a cualquier QR), lo que evita que el poder de mercado en una industria afecte la competencia en otra industria;

(2) precios libres donde la competencia funciona (aranceles a los comercios);

(3) eliminar la prohibición kirchnerista mental de que un banco le pague a las fintech por la plata que tiene depositada ahí.

(4) Sí regular lo que se llama tasas de intercambio: cuando una operación de pago tiene más de un actor, sólo uno cobra directo: el dueño del QR le cobra al comercio. Pero tiene sentido que los otros participantes aguas arriba de la cadena de pagos (la app, el emisor de la tarjeta) tengan una remuneración. Ahí la competencia no funciona (no lo explico porque es largo). En todo el mundo se regula eso. Acá ya está regulado. En tarjeta de crédito, típicamente 1.8% de la transacción va al banco emisor. Creo que la app intermediaria debería tener una pequeña tajada (¿0,2%?) de ese 1,3% porque está agregando valor, está logrando que esa tarjeta se use más. No piensen en la app de MP sino en el emprendedor que hace, por ejemplo, una app para que los turistas con sus tarjetas extranjeras puedan pagar con QR. Agrega valor, tiene que ser remunerado.

(5) ¡Cuidado con la integración vertical! Si cualquier actor es dominante en una industria X y en esa industria te fuerza a usar su propio producto de la industria Y, entonces la industria Y se vuelve menos competitiva. Es lo que pasaba con bancos y Prisma, es lo que puede pasar si por ejemplo MercadoPago dijera: "con mi app sólo se le paga a los QR de MP" (aparentemente admitido por la nueva regulación). Su dominio en el mundo apps induciría a su dominio en el mundo QR-comercios. Lo mismo pasa con las promociones: veo que MODO como adquirente QR dice: "20% de descuento pagando desde cualquier banco", es decir, disriminando contra las wallets no bancarias. Su poder de mercado en adquirencia lo hace favorecer a sus dueños (los bancos) en un mercado distinto, el de las billeteras.

Perdón la longitud. Unrelated. Próximo objetivo: Lograr que en todos los restoranes se pueda dejar propina como % de la cuenta. Hablamos en unos meses.

Debate

Sebastián Herrera:

Discrepo con el tema de las promos, porque los bancos van adhiriendo: hubo meses de 2022 en los que el Galicia no participó de la semana Modo y tanto NaranjaX como Ualá no te dan descuentos por ahí. Sí está pésimo que no se puede agregar tarjetas de MP y algunas otras.

Lucas Llach:

Lo que digo es que un adquirente ("Modo") no puede favorcer con sus promociones a sus dueños y sólo a sus dueños. Lo digo porque vi una pubilicidad de MODO diciendo "20% de descuento con todos los bancos".

@Rollo122:

Si modo o MP deciden dar un beneficio sobre el otro, no lo veo como negativo. Es comparable con ofrecer un mejor precio (en definitiva, es lo mismo). Es la forma de atraer tráfico hacia su App. El mayor problema es que solo puedas usar uno u otro.

Lucas Llach:

Fijate cómo funciona el sistema Tarjetas. Eso no existe. Ni sabés el nombre de los adquirentes. Si el QR de MP sólo da promociones a quienes pagan con MP, su dominancia en la adquirencia se traslada a otra industria (billeteras).

uala-bis.jpg Ualá también es voz y parte.

Mastercard

Agustín Jamele en Forbes:

"(...) según cuentan a Forbes, Mercado Pago está trabajando para homologarse con Mastercard, lo que estaría recién en junio y permitiría que se pueda pagar con todas las tarjetas de crédito desde Mercado Pago. “Con VISA ya lo tienen. Entonces, a priori se cumple el deadline pero después depende de los contratos uno a uno. Además, Mercado Pago tiene que terminar de hacer algunas homologaciones y de pricing todavía no hubo definiciones. Va a estar y se va a usar pero faltan algunas cuestiones”, afirman a este medio desde el sector.

La cuestión de los costos es central ya que desde Mercado Pago agumentan que invirtieron US$ 33 millones en desarrollarlo y, por ese motivo, quiere cobrar a los bancos para que lo utilicen. “El uso de la red de QR tiene un costo y requiere acuerdos contractuales de términos y condiciones entre los actores del sistema, donde se prevén desde cláusulas de prevención de fraude, requisitos de seguridad de los usuarios, propiedad intelectual y protección de datos personales, entre otras”,explican desde Mercado Pago. Y agregan: “Luego de dos rondas de propuestas, al día de la fecha la mayoría de las billeteras y sus bancos emisores mantienen su rechazo a dichas cláusulas y se niegan a aceptar las condiciones para la interoperabilidad del QR con tarjetas de crédito. Esta es la razón por la que aún no está habilitado".

Fernando Meaños en Infobae.com/:

"(...) el Banco Central exigió a Mercado Pago que entregue las credenciales de seguridad a Modo, el paso técnico necesario en ese sentido. De esa forma, Mercado Pago evitó el incumplimiento de una normativa del BCRA. Ambas partes, no obstante, seguirán negociando la cereza del postre: qué comisión deberá pagar cada uno de los bancos que integran Modo cada vez que uno de sus clientes pague en un POS de Mercado Pago.

No obstante los avances, los usuarios de las billeteras todavía no podrán disfrutar de la interoperabilidad. En Modo reconocieron que Mercado Pago habilitó sus claves, pero también explicaron que aún restan cuestiones técnicas por resolver y tal vez lleven algunas semanas. De hecho, ayer en un comunicado el BCRA señaló que “la puesta en marcha de estos instrumentos comienza hoy, pero la implementación será gradual hasta que estén operativos todos los procesos”.

El Central recordó además los alcances de la norma. Las empresas que reciban el pago “no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que lo ordenó”. En el mismo sentido, explicó que le deben ofrecer a los comercios “un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago”. (...)".

Ariel Cohen, en El Cronista Comercial:

"(...)Ya hubo 5 prórrogas en los últimos años, pero Mercado Pago, la plataforma de pagos digitales dominante, informó hoy (30/04) que el sistema no está habilitado por el fracaso de las negociaciones entre la firma de Marcos Galperin y la mayoría de las billeteras de los bancos.

"El uso de la red de QR tiene un costo y requiere acuerdos contractuales de términos y condiciones entre los actores del sistema, donde se prevén desde cláusulas de prevención de fraude, requisitos de seguridad de los usuarios, propiedad intelectual y protección de datos personales", dijo Mercado Pago.

(...) De esta forma, el sistema de interoperabilidad no entrará en vigor hoy, como estaba previsto y fue reafirmado por el Banco Central hace algunas semanas: en un seminario especializado.

Allí, los directores Pedro Inchauspe y Agustín Pesce habían asegurado que "el cumplimiento de la norma no está sujeto a acuerdos comerciales", en relación con el reclamo de Mercado Pago que esgrime ahora.

Inchauspe y Pesce, del BCRA, dijeron que la interoperabilidad no depende de acuerdos comerciales.

"Estamos sentados en una mesa de negociaciones dispuestos a discutir las condiciones, como hicimos siempre. Esto requiere diálogo y la definición de condiciones razonables. Esperamos que este obstáculo se solucione a la brevedad", sostuvieron en Mercado Pago. (...)".

