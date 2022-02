Mediapro, de Orient Hontai, y proveedor de ESPN, en Fox

Orient Securities Co., Ltd. es conocido como DFZQ, grupo chino de inversiones bancarias y broker de seguros con sede en Shanghai, integrante del SSE 50 Index, índice de las 'blue chip' del Shanghai Stock Exchange.

Orient Securities tiene negocios con el grupo estadounidense Citi (ex Citibank): Citi Orient Securities Company Limited, empresa conjunta entre Citigroup Global Markets Asia Ltd. y Orient Securities Co., que ofrece servicios de banca de inversión, deuda y asesoramiento, incluida la suscripción y el patrocinio de valores.

En cuanto a Mediapro Argentina reúne a Prom TV, Promofilm y Oficina Burman.

Sus principales clientes son

ESPN y

NBC Universal.

ESPN es de Disney, que le vende Fox Sports a Mediapro.

Obvio que esto provoca suspicacias diversas.

Mediapro Argentina, con Diego Junovich como director de Operaciones, acaba de crear una nueva unidad de negocios: el área de Innovación, que desarrollará proyectos relacionados con las nuevas plataformas y tecnologías aplicadas al contenido.

Se integra al Área Innovación y Nuevos Negocios, y se encuentra a cargo de Brenda Sabina Berstein, especializada en gestión cultural y desarrollo de nuevos proyectos que combinan el mundo de las artes con los nuevos negocios del ecosistema emprendedor.

Mientras continúa debatiéndose quién se quedará con los derechos de transmisión del fútbol argentino, Turner e ESPN dividirán la televisación siguiendo el modelo brasileño Disney eligió a Mediapro y no a TNT Sports / Warner.

Antecedentes

El 19/01, Urgente24 anticipó: "Con el respaldo de Orient Securities, de Shanghai (China), Mediapro tiene el respaldo financiero suficiente como para adquirir todo lo que Disney decida ceder. Esto es una mala noticia para TNT Sports, que creía que sería el único coprotagonista, y que podría profundizar su presencia en el deporte local, tal como aparece en la grilla de transmisiones del fútbol profesional."

Esto es lo que ha sucedido. TNT Sports es Warner Media, competidor directo de Disney en el mercado fílmico global. En cambio Mediapro es casi complementario: no hay mucho para dudar.

Pero el 27/05/2019, Urgente24 había explicado, cuando Mediapro todavía no era de los chinos, que la empresa tenía un proyecto de expansión en territorio de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): "Esta es la segunda temporada consecutiva de Mediapro proporcionado sus servicios de tecnología VAR a la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa, y ha completado todo el curso suministrando equipamiento técnico y profesional para asegurar el servicio a todos los partidos de la Copa América. El Grupo Mediapro es actualmente proveedor oficial del VAR para las competiciones oficiales de Liga en España, Portugal, México, Chile y Emiratos Árabes Unidos, y proporciona servicios a CAF y FIBA. Recientemente, ha sido elegido además para el suministro del VAR de la Superliga de Grecia (primera división de fútbol) y prestará servicio de videoarbitratge durante los próximos cinco años junto con la empresa griega In Digital."

Concretando

Disney acaba de informar que cumplió con la totalidad de los requerimientos de desinversión que la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia (CNDC) -artículo 9º de la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442)- le solicitó en virtud de aprobar la operación de compra de Twenty-First Century Fox INC. en la Argentina, y acordó traspasar a un nuevo competidor todos los derechos y contenidos exigidos.

Disney acordó vender los canales básicos de TV por cable denominados "Fox Sports" con la totalidad de los derechos correspondientes a los contenidos que se transmitían por los canales Fox Sports básicos al momento de la fusión conforme fueron requeridos.

Este fin de semana, con el inicio del campeonato, Fox Sports y Turner comenzaron con sus transmisiones y, de momento, no cederán ningún juego a la TV abierta.

El canal cuenta además con los derechos de la Copa Libertadores, que según la resolución de la CNDC también deberán ser cedidos a la TV abierta hasta que se concrete la desinversión.

Fox Sports Argentina está constituida po Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, con muchas licencias de TV, las cuales le permiten transmitir importantes torneos como la liga local de fútbol, la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1, la UFC y la WWE, entre otros. No queda claro aún que pasará con Fox Sports Premium.

Fox Sports tiene los derechos del fútbol local, los cuales comparte con Turner. Con el inicio del campeonato, Fox Sports y Turner comenzaron con sus transmisiones y, de momento, no cederán ningún juego a la TV abierta.

Fox cuenta además con los derechos de la Copa Libertadores, que según la resolución de la CNDC también deberán ser cedidos a la TV abierta hasta que se concrete la desinversión.

Pero el plan de desinversión ya fue presentado.

Otros derechos deportivos que adquiere Mediapro con la compra son la UEFA Champions League, el torneo de fútbol estadounidense NFL, el ATP de tenis de Córdoba y la Fórmula 1, entre otros.

En México, y ante una exigencia similar, Disney le vendió Fox Sports México en US$ 300 millones al Grupo Lauman, que ya está operando el canal.