Golpe en Disney, y ex CEO Bob Iger reeemplaza a actual CEO

Disney dijo que Iger servirá durante 2 años con "un mandato de la Junta para establecer la dirección estratégica para un crecimiento renovado".

Chapek, quien tomó las riendas semanas antes del inicio de la pandemia de covid-19 en febrero de 2020, renunció al cargo, dijo la compañía.

La junta ha concluido que a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar a la compañía durante este período crucial”, dijo Susan Arnold, presidenta de la junta, en un comunicado.

La gestión de Chapek ya había registrado cuestionamientos.

Lo que pasó

En agosto, Third Point LLC, del inversionista activista Daniel Loeb, regresó al accionariado de Walt Disney & Co., e inició una ofensiva para que la empresa

controle el 100% de Hulu en forma anticipada,

venda ESPN y

reorganice su directorio.

Third Point tiene poco menos del 1% de las acciones en circulación de Disney (18 millones de acciones, valoradas en US$ 2.200 millones, según The Wall Street Journal), suficiente para iniciar una guerra dentro del accionariado.

Loeb dijo que no identificaría a las personas que deberían renunciar al directorio de 11 miembros de Disney pero sí dijo que Third Point había identificado candidatos que “harían contribuciones esenciales” a la compañía: “Creemos que hay brechas en el talento y la experiencia como grupo que deben abordarse”.

“Agradecemos las opiniones de todos nuestros inversores”, le respondió Disney, agregando que su directorio se ha actualizado continuamente, “con una permanencia promedio de 4 años”.

Al parecer, esto no se ajustó a la realidad.

