Qatar 2022: Una pésima apertura salvada por los memes

Crudísimo.

image.png

También los hubo por el regreso de las canciones populares devenidas de certámenes anteriores. El ejemplo más sólido es el de Shakira, quien se negó a estar en el show de apertura, con su clásico e incomparable Waka Waka (Esto es África). Y como Twitter es cloaca de nostalgia, no faltaron las comparaciones con Get Out del director Jordan Peele.

image.png

Hubo otros guiños a River y su Fantasma de la B en comparación a la mascota del Mundial de Qatar. Y de los millones que se embolsó Morgan Freeman tras su presentación.

image.png

image.png

Qatar, el var, y un arquero invisible

Quién no se salvó de las risas y críticas fue el var.

Desde el inicio era un recurso tecnológico tomado en cuenta con ojos poco halagadores. Por un lado, una porción de la hinchada y el público prefiere lo clásico, la magia del error y la viveza. Por otro, el var marca una línea horizontal entre lo justo e injusto. No hay escape a errores ni jugadas fuera del reglamento.

image.png

Y todo explotó en cuanto el primer gol de Ecuador resultó un fallido intento producto de un jugador fuera de línea. Desde entonces no hubo ni quién perdonará ni al árbitro ni a Qatar por ser el anfitrión.

image.png

Alguien que no tuvo trinchera en la que ocultarse fue el arquero qatarin Saad Al Sheeb quien, portador de una habilidad futbolística bastante cuestionable, no hizo casi nada para detener a los delanteros ecuatorianos y recibió dos goles. Aunque fue una suerte que nadie lo saturara a golazos.

image.png

El mundial sigue dando material de memes minuto a minuto, los perdones son cosa del pasado y las polémicas se han convertido en agua del desierto. En Urgente 24 seguiremos sumando todo cuanto valga la pena comentar. Al fin y al cabo, los memes son una fuente de recursos inagotables.

-----

Más contenido en Urgente 24

Ecuador de Alfaro se desquitó del VAR pero preocupa Valencia

Qatar 2022: Fracaso total de la TV Pública con el rating

Qatar 2022: Llega la fiesta y queda atrás la hipocresía de Occidente

Qatar 2022: 900 kg de carne, viento afuera, frío adentro