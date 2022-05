Cómo evitar caer en una penosa estafa

El especialista sugiere que, para el común de los mortales, es mejor "no comprar por fuera de las plataformas. Así se evita perder la protección que brinda cada marketplace o empresa. Muchas veces el usuario identifica el nombre de un vendedor, lo busca y accede al intercambio vía redes sociales, y le compra por esos medios porque ofrece quizás un descuento para evitar el pago de las comisiones".

Así marca la primera tentación o el peor de los errores, un punto débil del comprador

No estará protegido por la mecánica de compra de la plataforma y no tendrá tampoco el beneficio de la devolución gratuita si no está conforme e identifica que el producto que compró es falso. Haciéndolo mediante el marketplace va a poder retornar el ítem y hacerse de nuevo de su dinero No estará protegido por la mecánica de compra de la plataforma y no tendrá tampoco el beneficio de la devolución gratuita si no está conforme e identifica que el producto que compró es falso. Haciéndolo mediante el marketplace va a poder retornar el ítem y hacerse de nuevo de su dinero

QNEHDF727FD3LDJFYELOYETLCY.jpg Las ofertas de productos con precios tentadores son un fuerte indicador de posibles estafas

Precios irrisorios, primera alerta

Pasqualini remarca que "si un producto que buscamos en otras publicaciones en promedio está $1000 y en otra publicación está desde $750 para abajo, es decir, un 25% menos, eso ya impone una alerta. Lo que se debe hacer en ese caso es identificar si el producto tiene aplicado un descuento, ya que eso sería normal. Si no lo tiene debería llamar la atención".

¿Quién lo vende?

Identificar el vendedor será clave: Si es una tienda oficial no va a ser un producto falsificado, ya que son invitadas por los marketplaces para poder participar en sus plataformas y tienen espacios de venta destacados y confiables. Si no lo es, se recomienda identificar cuál es la reputación del vendedor, o si tiene suficientes calificaciones.

Stock disponible

Cuando un productos es original suele tener mucho stock. Normalmente los productos no suelen tener tanto stock disponible en marketplaces, o bien, los van renovando a medida que se consumen. En cambio, quienes se dedican a falsificar generalmente tienen un stock amplio, ya que ingresan al país en containers y precisan venderlos más rápido.

Descripciones erróneas

Otro ítem fundamental es ver la descripción en las imágenes y los textos. Las marcas cuentan con tiendas oficiales allí se puede observar qué ofrecen, como disponen las fotos e qué manera las descripción y dónde sus logos.

El Director de Pulpo señala que los comentarios y opiniones. orientan las decisiones. En las tiendas online opinan respecto aquellos que hicieron compras efectivas con el vendedor, no puede haber comentarios falsos o ambiguos.

Chequear las preguntas y respuestas

Los usuarios suelen preguntar si se trata de productos originales o falsificaciones. Los vendedores en esta instancia, para no tener problemas legales al momento de despachar el producto, normalmente responden que “es igual” o “es de la misma calidad que el original”. La pregunta en los casos es si el producto a comprar esta certificado.

Las categorías más afectadas por las falsificaciones son indumentaria y textil, es en donde ocurre el mayor volumen de infracciones. En lo que respecta a tecnología, al tratarse de un rubro más costoso, es más difícil de replicar, pero sí sucede en el segmento de productos tech más pequeños como auriculares o cables cargadores de celulares, y también, en aquellos que están vinculados como pueden ser las fundas de teléfonos.

“En una región como Latinoamérica, donde no hay noción de precios y nos acostumbramos al momento de ir a comprar a un local un producto, primero hay que ver el precio online para ver si está en un rango de precio razonable, la oferta online es la góndola digital donde hoy podemos ver, comparar y analizar. Este mismo ejercicio no solo lo realiza el consumidor, sino también las marcas al fijar su estrategia de precios. Un análisis correcto del producto a comprar puede ser lo que determine entre caer o no en una estafa”, finaliza Pasqualini.

