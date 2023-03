¿Y si Cristina Kirchner ya no es garantía? Capítulo II

zabaleta cfk.jpg CFK y Juan Zabaleta. Dedicada a La Cámpora.

¿Cuanto ha cambiado desde aquel 05/10/2022? No mucho. En todo caso, ciertos indicadores se han profundizado. Al menos Sergio Massa, quien no pudo domar la inflación tal como él lo soñaba, sí puede decir que evitó el colapso del gobierno que integra. La velocidad de los hechos hace que episodios se olviden con rapidez. Pero en la Argentina se hablaba de manera cotidiana de Asamblea Legislativa para designar un nuevo Presidente ante la inminente caída de Alberto Fernández.

Hoy, el Presidente se resiste a ser eyectado y parece divertirse con el enojo del resto porque no se corre de la carrera presidencial. Y hace filtrar, en off de récord, lo que realmente piensa. Viejo truco para decir, por boca de otros, lo que no se puede sostener en público. Siempre hay tiempo de desmentidas.

El escenario hasta aquí descrito vuelve a escena porque surgió una encuesta de la consultora CB que viaja a toda velocidad por los chats de la política bonaerense y mide la imagen de los intendentes del conurbano. Y si hay algo que los caracteriza a todos ellos es la vanidad.

Hay alcaldes de alto y bajo perfil. Pero a la hora de medirse con sus pares, los egos juegan un papel fundamental. Si hasta se cree que esa es la principal razón de por qué, nunca, uno de ellos pudo convertirse en serio en un opción electoral válida para gobernar la provincia. En cuanto asoma alguno, encuentra en sus pares a los principales contendientes.

Eso sí, siempre con una sonrisa a flor de piel para empujarse entre sí al precipicio. Y es cuando aparecen los embajadores de la Ciudad de Buenos Aires para ponerse el traje. La queja es tan generalizada como la competencia por ver quien es el que mejor se posiciona como lazarillo del porteño aterrizado en el geografía bonaerense. Sigue pasando.

El estudio de opinión pública referido, muestra algunos datos interesantes para, al menos ser evaluados.

El primero de ellos es que ratifica lo escrito lineas más arriba sobre la realidad del apoyo de Cristina Kirchner en el Gran Buenos Aires. Su imagen se ha caído sustancialmente en diversas comunas. En todos los casos, aún en aquellos distritos donde el diferencial para la ex presidente sigue siendo favorable.

Pero hay un detalle: las comunas donde mejor le va, coinciden con los más amplio en cuanto al número de electores. A saber: La Matanza, Moreno, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Merlo y Lomas de Zamora.

De ellos, por lejos La Matanza es el más habitado.

En segundo lugar es Lomas de Zamora, mientras que Merlo y Moreno son los más poblados en la 1ra. Sección Electoral. El piso de votos es alto.

Al mismo tiempo, cuando se observa el cuadro de los intendentes que mejor imagen tienen para sus vecinos, los que se ubican primero son, salvo Noelia Correa, jefes comunales que están enfrentados con el núcleo duro de la vice presidente, especialmente con La Cámpora o directamente son de otra fuerza política. Encabeza Jaime Méndez, jefe comunal de San Miguel cuyo jefe político es Joaquín De la Torre, hoy pre candidato a gobernador con Patricia Bullrich; más abajo Diego Valenzuela, aliado de Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli; seguido por Fernando Gray, el peronista que desafió el desembarco de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense.

El 4to. lugar lo ocupa la mencionada Noelia Correa, quien cosecha el apoyo que ya tiene el intendente en uso de licencia y actual ministro Leonardo Nardini.

Luego es el turno de Juan Zabaleta. El caso de Zabaleta es especial. Su confrontación con La Cámpora es a todo terreno. No hay tregua. Luego es el turno de Juan Zabaleta. El caso de Zabaleta es especial. Su confrontación con La Cámpora es a todo terreno. No hay tregua.

https://twitter.com/JuanZabaletaOK/status/1632498497722241026 Avanzamos cuando todos trabajamos en la misma dirección.



Más que obras es construir el futuro que nuestros pibes y pibas se merecen.



Gracias a la comunidad educativa de la Escuela Primaria 17 y la Escuela Secundaria 15 por trabajar codo a codo con nosotros #HurlinghamCrece pic.twitter.com/euLk2rhbZd — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) March 5, 2023

La semana pasada el intendente abrió las sesiones del Concejo Deliberante por zoom desde una escuela remodelada, ante la información que los militantes K preparaban una acción violenta. Viene de dar de baja 600 nombramientos del gobierno del camporista Damian Scelsi, ligado a Martín Rodriguez, muy cercano a Máximo Kirchner.

Lo paradójico, es que esos contratos eran de personas que no trabajaban y que insólitamente dieron como domicilio de residencia la calle Pedro Díaz 1710. Es decir que vivían en el palacio municipal. Volaron todos. Por hechos como estos, socarronamente a La Cámpora la han re bautizado como una “organización de monotributistas”

La lista de los mejor valorados sigue con 3 opositores a Cristina Kirchner,

Julio Garro (La Plata),

Gustavo Posse (San Isidro) y

Soledad Martínez (Vicente López)

Los datos no son concluyentes pero sí descriptivos. Tal como también lo es observar a donde le va mejor a Mauricio Macri en el conurbano bonaerense. No sorprende que sea Vicente López, San Isidro, San Miguel y La Plata. El ex Presidente por ahora no define si será o no candidato, percepción que cambia según el interlocutor con el que se consulta y que ha estado con él en los últimos tiempos. Al igual que Cristina, será elector si no es candidato.

Máximo Kirchner estuvo en Moreno la semana pasada y dejó la sensación que su madre se anotará en alguna de las listas. ¿Senadora? Es lo más probable aún cuando el clamor sea para que se postule a Presidente. Se adelantó a pedirlo Martín Insaurralde, quien al mismo tiempo ya se se ve como continuador en el futuro 2do. mandato de Axel Kicillof. A esta altura, quien más posibilidades tiene de reelegir en el Frente de Todos, ante el escenario que se configura.

La semana pasada Javier Milei hizo una demostración de fuerzas de sus incipientes armados en el GBA. Sorprendió la movilización que llevó adelante un histórico dirigente peronista de Moreno, Ramón Vera, 'el Nene'. Eso generó criticas por el famoso discurso anti Casta.

Pero hay un fenómeno que se está produciendo para mirar de cerca. Son cada vez más los referentes del peronismo y radicalismo del conurbano impulsados por sus hijos que se han convertido en fanáticos militantes libertarios y empujan a sus padres a seguirlos. A esta altura, ¿a quien le quita más votos Milei? Es un incógnita cada vez más grande.

