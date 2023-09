Violencia en Rosario: Situación preocupante que no tiene fin

El compañero de fórmula de Patricia Bullrich se plantó y sin pelos en la lengua disparó de lleno: "Mi pregunta es simple: ¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos?. ¿Por qué liberaron zonas?. ¿Por qué no custodiaron las fronteras?. ¿Por qué no fueron contra los búnkers?. ¿Por qué no hicieron nada por Rosario?".