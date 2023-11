Verano seco: Famoso destino cordobés en emergencia

CÓRDOBA. La brutal sequía de la que Córdoba no se recupera aún ya comenzó a trastocar los planes del verano 2024 en la provincia, pensando en la temporada turística. Con casi cuatro años de ciclo seco, y el incipiente ingreso del fenómeno del “niño” que todavía no se presentó de manera contundente, las proyecciones en los valles cordobeses no son buenas.