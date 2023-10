Sequía: Tímida lluvia en el área afectada (puede ser tarde)

AFIP sequía.jpg Sequía: Todavía falta agua.

“Venimos con tres años de Niña y parece que no se quiere ir del todo. El Niño asoma tímidamente. Podríamos decir que El Niño ganó la primera vuelta, pero no la elección”, graficó el experto en clima de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Eduardo Sierra, a La Voz. Por el momento, la transición no parece efectivizarse del todo.