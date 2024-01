Trinidad, la encantadora ciudad colonial de Cuba

Pero no entraremos aquí en cuestiones políticas, que seguramente dividirán las aguas -y que no es motivo de esta nota-, sino que en esta ocasión, y tras haber recorrido varios puntos de la isla (algunos turísticos y otros no tanto), hablaremos de Trinidad o Villa de la Santísima Trinidad, un lugar mágico y encantador. Y si bien cuenta con bastante turismo, está lejos de las concentraciones de viajeros que uno puede encontrar en La Habana o los famosos y espectaculares Cayos.