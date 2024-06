La laguna para pescar en Buenos Aires donde pica muy bien

“No lo podíamos creer, no sabíamos en ese momento qué era porque pensamos que era un bagre, pero cuando vimos que era de un tamaño tan grande y se dejó ver el lomo negro, dijimos que no era. E mpecé a sacar líneas y cuando vimos que era una lisa no lo podíamos creer, una cosa increíble…”, contó a Sergio Michnowicz, en El Mensajero.