Pablo Alarcón internado: Lo operarán del corazón y lanzó desesperado pedido

Hace algunos días se había expresado a través de sus redes. "Amigos de Instagram...no puedo escribir, estoy internado hace 15 días acá en el IMAC, que me atienden maravillosamente bien. Y voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes por muchas razones... Bendiciones para todos y buena salud para todos. Fuerza", escribió.

Embed - Pablo Alarcon on Instagram: "Estoy en instituto.iMac me tratan de maravilla. Saludos a todos nos vemos pronto"

Sin embargo, ahora volvió a recurrir a las redes para solicitar ayuda. "Papá no puede hablar, por eso habla su hija.Estamos buscando 12 donantes de sangre. Papá necesita 12 donantes. Así que por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones...Muchas gracias”, expresó la hija.

Centro Regional FUHESA Provincia de Buenos Aires

Av. Tte. Gral. Ricchieri 399 esq. Santa Fe - Bella Vista (lunes a sábados de 8 a 14.00 horas)

Av. Córdoba 6429 (Entre Olleros y Maure) (lunes a sábados de 8 a 14.00 horas)

Embed - Pablo Alarcon on Instagram: "Hola amigos! Estamos necesitando 12 Donadores de sangre! Para los que no saben mi nombre real es Rodolfo Francisco Marabotto, así que es muy importante que al donar digan ese nombre. Teléfonos a donde comunicarse : 4666-9898 WhatsApp: 11-3543-8893 [email protected] Direcciones: Centro Regional Fuhesa- provincia de Buenos Aires ave. Tte Gral. Ricchieri 399 esq. Santa Fe- Bella Vista Lunes a Sábado 8 a 14 hs Centro Regional- ciudad de Buenos Aires Av. Córdoba 6429"

image.png Pablo Alarcón necesita dadores de sangre.

image.png

