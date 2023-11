El bodegón escondido en Buenos Aires para comer rico y abundante

image.png Buenos Aires y sus bodegones, con milanesas gigantes.

Un bodegón fuera de serie

Este bodegón de Buenos Aires se encuentra en Floresta y es un enorme furor. Está algo escondido y no es muy conocido, pero una vez que se prueban sus platos no hay manera de no volver. Se trata del Buffet GEVS, el cual pertenece a Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield.