Año Nuevo: Descuentos en pasajes a Uruguay en Buquebus

Temporada 2023: Uruguay apuesta todo al turismo argentino

En la temporada de verano esperan recibir casi un millón de argentinos. Según un cálculo del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), " entre diciembre y marzo de 2023 arribarían a Uruguay casi 890.000 argentinos, un aumento de casi 200% respecto a los "todavía deprimidos valores de la temporada pasada" expresaron.

"De todas maneras, todavía no se recuperan completamente las cifras previas a la pandemia. En el caso de Argentina, los datos arrojarían 1% menos", aseguraron desde Cinve.

Además, un dato no menor son los elevados precios que tiene el país charrúa sobre todo para los argentinos. Esto no estimula el turismo receptivo al igual que el aumento de los casos de Covid-19 (aunque no hay restricciones para ingresar al país vecino).

A pesar de la situación cambiaria desventajosa para los argentinos, desde el Ministerio de Turismo uruguayo apuestan todas las fichas y aseguran que "Uruguay será competitivo en precios frente a la oferta turística muy cara por la inflación en Argentina".

Más contenido en Urgente24:

Cirque Du Soleil trae el show de Lionel Messi a Buenos Aires

Revelaron polémico truco de Booking para conseguir ventas

5 termas increíbles para descansar un finde largo

Equipaje de mano: Aeropuertos cambiarían las restricciones

Trenes: Cómo devolver o cambiar la fecha de un pasaje