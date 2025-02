Aerolínea de Brasil llega a la Argentina con nuevas rutas

Playa Pontal Do Atalaya, la Playa Do Farol o la Playa Do Forno se encuentran en Arraial Do Cabo. Son las tres estrellas de este destino: son cuidadas y preservadas para evitar la contaminación de sus aguas, la arena y sobre todo la invasión turística (en algunas hay determinadas restricciones para preservarlas).

image.png

Sus miradores, pequeños carritos vendiendo cocos, refrescos, tragos y hasta comidas típicas brasileras como el queso a las brasas o el açaí, entre otros. Además, la claridad de las aguas, perfectas para hacer snorkel o nadar entre peces de colores.

Sin dudas, si viajas a Brasil es una parada casi obligatoria para realizar. Sobre todo para aquellos que visiten Buzios, pueden realizar una excursión durante el día para conocer estas playas de ensueño que muchos pasan por alto o no tienen en cuenta por no tratarse de las "más populares".

