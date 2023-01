5 tips para armar una valija fácil y rápido

5 tips a la hora de armar una valija

Hacer una lista de todo lo que no te podés olvidar

En algún momento de tranquilidad, unos cuantos días previos al viaje, escribí una lista de los indispensables que no pueden faltar en tu viaje: desde ropa adecuada para el destino, hasta un botiquín de primeros auxilios, elementos de higiene, protección solar, etc. Así podremos ir tachando de a poco las cosas que ya vamos guardando y no olvidar ningún elemento importante que luego debamos salir a buscar en vez de aprovechar el tiempo de disfrute.