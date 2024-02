¿Tener muchas erecciones aleja la disfunción eréctil?

Los investigadores también encontraron que la cantidad de fibroblastos en el pene se ve afectada por la frecuencia de las erecciones, por lo que, mientras más recurrentes sean las erecciones, más fibroblastos y viceversa.

Asimismo, observaron que los ratones más viejos tenían menos fibroblastos en el pene, lo que también se reflejaba en un menor flujo sanguíneo. Y como se sabe, los problemas en el flujo sanguíneo contribuyen a la impotencia sexual.

Pero, ¿Estos resultados en ratones podrían ser válidos para humanos? el investigador principal afirma que en este caso existen similitudes significativas.

"En general, este estudio proporciona un mecanismo para la modulación de la erección del pene y sienta las bases para futuras investigaciones en el campo de la salud sexual", concluyeron los investigadores.

¿Cómo se siente un hombre con disfunción eréctil?

Tomando en cuenta que la disfunción eréctil es uno de los problemas sexuales que ningún hombre quisiera experimentar, es importante conocer los síntomas.

Además, también hay que considerar que la disfunción eréctil puede estar asociada a otras afecciones, y no necesariamente relacionadas con la sexualidad, otra razón para conocer los síntomas de la impotencia sexual.

Según los Institutos Nacionales de Salud de los estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) algunos síntomas de la disfunción eréctil incluyen: poder tener una erección en ocasiones, pero no cada vez que desea tener relaciones sexuales; poder tener una erección, pero no por el tiempo necesario para poder tener relaciones sexuales; no poder tener una erección en ningún momento.

Disfunción eréctil: causas

Ahora bien, hay varias cosas que pueden estar detrás de la disfunción eréctil, bien sea problemas físicos o psicológicos.

Los expertos de la Clínica Mayo indican que entre las causas físicas de la disfunción eréctil se encuentran:

Enfermedades cardíacas

Vasos sanguíneos obstruidos

Colesterol alto

Presión arterial alta

Diabetes

Obesidad

Síndrome metabólico

Enfermedad de Parkinson

Esclerosis múltiple

Determinados medicamentos

Consumo de tabaco

Enfermedad de Peyronie

Abuso de alcohol y de otras sustancias

Trastornos del sueño

Tratamientos contra el cáncer de próstata o el agrandamiento de la próstata

Cirugías o lesiones que afectan la zona pélvica o la médula espinal

Testosterona baja

En otros casos, la impotencia sexual se debe a causas psicológicas como:

Depresión, ansiedad u otras afecciones de salud mental

Estrés

Problemas de pareja a causa del estrés, de la mala comunicación o de otras preocupaciones

