5 malos hábitos de higiene después del sexo que muchos hacen

La higiene después del sexo es clave para evitar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sin embargo muchas personas siguen cometiendo malos hábitos de higiene sexual que disparan el riesgo de enfermedades. Sí, es difícil pensar en la higiene al momento de tener relaciones sexuales, pero es algo que no se debe ignorar. Y no sólo se trata de lavar correctamente el pene o la vulva, sino de toda acción que ayude a reducir el peligro de contraer una ITS, como herpes, sífilis, gonorrea, Virus de Papiloma Humano y más. Por eso, he aquí algunos errores en la higiene después del sexo que pueden ser garrafales.