Polaco entrenaba MMA y murió peleando por Ucrania

Gliwice queda en las Tierras Altas de Silesia, junto el río Kodnica.

MMA Polska es la federación polaca del deporte MMA.

"Para Walentek su éxito en Gliwice ·fue la realización de su gran sueño, era muy importante para él. Tomek era un compañero modesto y tranquilo, un buen hombre y un tipo duro", según le contó a PolsatSport.pl, su entrenador Pawe Jeleniewski.

Él agregó: "Pocas personas sabían a qué se enfrentaba él mismo y cuál era su difícil historia como soldado, un veterano herido. Escogió el camino y se fue creyendo profundamente en la legitimidad de su decisión".

No fue el único caso de luchadores polacos de MMA que murieron peleando por Ucrania.

Oleksij Janin, ex luchador de taekwondo y MMA, murió durante la defensa de Mariupol. Su esposa escribió en redes sociales: "Descansa en paz, guerrero...".

Volviendo al caso de Walentek, Kamil Paczuski, uno de los entrenadores del club Uniq Fight, confirmó la muerte del jugador en una entrevista con WP SportoweFakty, aunque aclaró que el fallecido no tenía una relación permanente con Uniq Fight: "Este chico ha estado entrenando un par de veces. Por supuesto, lo conocía, pero no se puede decir que estaba a nuestro cargo, porque no venía a nosotros con regularidad". Esto permite inferir que Walentek tenía una relación esporádica con el entrenamiento y quizás por eso se comprometió con el entrenamiento y combate en Ucrania.

