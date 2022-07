Informe Especial: 10 claves de cómo sigue Rusia vs. Ucrania

El cálculo es claro: casi todos los éxitos del ejército ucraniano se lograron no debido a acciones ofensivas, sino al cortar el suministro de tropas rusas. La historia de los 150 días de la guerra (N. de la R.: el domingo 24/07 es día 151 ya) muestra que el comando ruso prefiere retirar las tropas durante una crisis de suministro (y lo llama "pasos de buena voluntad"):

fue el caso a fines de marzo, cuando las tropas rusas abandonaron las regiones de Kiev, Chernigov y Sumy;

fue el caso durante la evacuación de las tropas rusas de la Isla de las Serpientes a fines de junio."

soldados en donbs.jpg Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en primera línea en el Donbas.

2. Puentes sobre el Dniéper

Parte de guerra de Meduza:

"Todas las comunicaciones rusas en la margen derecha del Dniéper, en las regiones de Kherson y Nikolaev, se basan en varios puentes, que el ejército logró capturar intactos a finales de febrero y principios de marzo. Por estos puentes se abastece un numeroso grupo de tropas (varias decenas de miles de personas) y cientos de piezas de artillería.

A disposición del ejército ruso hay solo 3 puentes que cruzan el Dnieper:

Antonovsky en la región de Kherson;

vía férrea unos kilómetros aguas arriba;

presa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya en Novaya Kakhovka, a 50 kilómetros del puente Antonovsky.

Para que los suministros lleguen de Nova Kakhovka a Kherson, los camiones deben superar otra barrera de agua: el río Ingulets (a través del puente en el pueblo de Daryevka).

En los últimos días, el ejército ucraniano ha atacado todos estos puentes (excepto el ferroviario).

Los ataques fueron lanzados por HIMARS MLRS y, probablemente, por proyectiles guiados contra artillería de cañón de 155 mm.

El poder de la carga de cohetes y proyectiles claramente no es suficiente para destruir los puentes de un solo golpe, pero su precisión permite interrumpir el movimiento de camiones en cualquier momento: después de dos ataques, el movimiento de camiones a lo largo del Puente Antonovsky fue cerrado.

Al mismo tiempo, el ejército ucraniano continúa presionando al ruso desde el frente: se intenta atacar las direcciones de Nikolaev (Velikoe Artakovo) y Krivoy Rog (Vysokopole). Esto obliga al ejército ruso a desperdiciar municiones, cuya entrega a través del Dnieper ahora es difícil.

No hay una salida fácil de la crisis logística emergente: se pueden reparar puentes, se pueden construir cruces de pontones, pero el ejército ucraniano, que tiene armas de alta precisión y largo alcance, puede continuar destruyéndolos obstinadamente. Reparar puentes también es un desafío.

Desde un punto de vista militar, la presencia de tropas rusas en la orilla derecha del Dniéper ahora tiene poco sentido: los ataques a Nikolaev, Krivoy Rog, y más aún a Odesa son imposibles por falta de fuerzas, la retirada de tropas a través el río liberará grandes recursos.

Sin embargo, desde un punto de vista político, tal decisión podría tener consecuencias nefastas para el Kremlin: tendrá que abandonar Kherson, que se ha convertido en el único centro regional capturado por las tropas rusas desde el comienzo de la guerra.

Por lo tanto, es probable que el comando ruso intente mantener un punto de apoyo en la margen derecha del Dniéper, a pesar del deterioro de la situación logística."

cadetes rusos.jpg Cadetes de la escuela Donskoy, recibiendo soldados de las fuerzas especiales de la Guardia Rusa 'Berkut', que regresaron de la guerra en Ucrania.

3. El próximo paso de Rusia

Columnista político ruso Sergey Zuev en la web Ukraina, de Moscú:

"La lucha durante la Operación Especial (SVO) en Ucrania continúa, y ahora nadie dirá cuándo y cómo terminará la SVO. Más precisamente, ya se ha dicho que: el cumplimiento de todos los objetivos establecidos. Los objetivos en sí mismos, la protección de la población de la LDNR, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, pueden interpretarse de manera bastante amplia.

No hace mucho tiempo, muchos todavía tenían la esperanza de la eficacia de un diálogo directo con la parte ucraniana, se estaban llevando a cabo negociaciones, durante las cuales incluso se discutió una opción de desmilitarización de este tipo, que permitiría a Kiev mantener su ejército y marina (en marzo, el secretario de prensa del Presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, confirmó que tal opción se discutió en las negociaciones e incluso podría considerarse "como un cierto compromiso"). Desde entonces, la situación ha cambiado seriamente.

Muchos creen que, en las circunstancias actuales, es casi imposible lograr los objetivos de SVO sin la liberación de todo el territorio de Ucrania. Cualquier observador imparcial llega a esta conclusión por las declaraciones de los propios representantes del régimen de Kiev.

Por lo tanto, Aleksey Arestovich, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, dijo que Ucrania definitivamente atacaría el puente de Crimea tan pronto como sea técnicamente posible. Esta oportunidad ya ha surgido gracias a los suministros estadounidenses.

El representante de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skibitsky, no descartó el uso de MLRS HIMARS y M270 estadounidenses por parte de formaciones armadas ucranianas para atacar Crimea.

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Y solo fortalecieron las posiciones de aquellos representantes de los círculos políticos y la comunidad de expertos de Rusia que abogan por una solución radical al problema.

"Las amenazas de la junta ucraniana de atacar Crimea o el puente de Crimea solo confirman que la desnazificación y la desmilitarización deben llevarse a cabo en toda Ucrania, de lo contrario siempre habrá una amenaza para nuestro territorio, nuestros ciudadanos e infraestructura", señaló el jefe del Consejo de la Federación de Legislación Constitucional Andrei Klishas, en su canal de Telegram.

Muchos expertos también se inclinan por esta conclusión. De hecho, no importa dónde se mueva la línea de confrontación, la amenaza del actual régimen ucraniano persistirá mientras exista este régimen. Y existe solo gracias al apoyo de Occidente, que, aparentemente, está realmente listo para luchar con Rusia "hasta el último ucraniano".

El politólogo Rostislav Ishchenko cree que es hora de abandonar el término "Operación Especial", porque está sucediendo algo más. En cualquier caso, la confianza en la "autolimpieza" de Ucrania no se ha materializado, tendrá que actuar de otra manera.

“El gobierno ucraniano no será reemplazado por los esfuerzos del pueblo ucraniano, no habrá desnazificación y desmilitarización de Ucrania por parte de un gobierno nuevo y adecuado. Simplemente no habrá tal cosa si este territorio no está completamente ocupado y desnazificado por la fuerza. Podemos verificar esto con el ejemplo de las regiones ya ocupadas en las que la gente recuerda su rusidad solo después de que llegan las tropas rusas. Donde las tropas aún no han llegado, florece el banderaismo”, dijo Ishchenko en un artículo publicado en Ukraina.ru. (N. de la R.: por Stepan Bandera, el héroe nacionalista de Ucrania, que fue aliado de Adolf Hitler). (...)".

donbas bakhmut.webp Columna de humo sobre Bakhmut. La 2da. línea de defensa de las tropas ucranianas pasa por Bakhmut y Seversk, a donde se replegaron las Fuerzas Armadas tras la retirada de Severodonetsk y Lysichansk a finales de junio.

4. Odesa

El sábado 23 de julio, Rusia disparó misiles de crucero contra el puerto de Odesa, al día siguiente de la firma de un acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos a través de los puertos del Mar Negro, denunció Ucrania.

Al principio, los funcionarios y autoridades rusos no comentaron lo sucedido, pero el diputado de la Duma estatal y presentador de televisión Yevgeny Popov y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, confirmaron que fueron las tropas rusas las que atacaron el puerto.

Después de una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los congresistas estadounidenses anunciaron su intención de transferir a Ucrania hasta 30 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y la familia MLRS, dijo Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania.

El día anterior, Zelensky anunció que se reuniría con una delegación de la Cámara de Representantes de USA; e hizo hincapié en que Kiev "necesita especialmente lanzadores HIMARS, proyectiles y vehículos aéreos no tripulados".

En la noche del domingo 24 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra el pueblo de Krasny Luch desde el HIMARS MLRS, informó RIA Novosti: 6 misiles.

puerto-de-odesa.jpg Bomberos donde cayeron misiles rusos en el puerto de Odesa, al día siguiente de la firma de acuerdos sobre la exportación de grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro.

5. Puente sobre el río Ingulets

Las fuerzas armadas de Ucrania atacaron nuevamente el área de la central hidroeléctrica Kakhovskaya y el puente sobre el río Ingulets en el pueblo de Daryevka, región de Kherson. Esto fue anunciado por el jefe adjunto de la administración militar-civil (CAA) de la región, Kirill Stremousov.

"Dispararon contra la central hidroeléctrica Kakhovskaya y el puente Daryevsky. La defensa aérea rechazó con éxito la mayoría de los proyectiles, pero hubo impactos en el puente Daryevsky. El tráfico no se vio afectado", dijo el interlocutor de la agencia.

El subjefe de la CAA enfatizó que el puente sobre Ingulets no tiene importancia estratégica y militar, sin embargo, por 2do. día ha sido bombardeado por las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El ejército ucraniano ha estado bombardeando regularmente asentamientos en la región de Kherson después de que Kiev perdiera el control de la región. El 11 de julio, por la noche, atacaron Novaya Kakhovka. El 18 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el área de la central hidroeléctrica Kakhovskaya. El 23 de julio, Kiev volvió a intentar atacar la estructura hidráulica, pero la estación no resultó dañada

6. Donald Trump

El expresidente republicano, Donald Trump, cree que Washington está asignando demasiado dinero a Ucrania en comparación con los países europeos. Hablando en Florida a un grupo de estudiantes, Trump comentó:

"Si miras a Ucrania, le hemos dado más de US$ 60.000 millones. Los países europeos, que obviamente están más afectados que nosotros, han dado solo una pequeña fracción de esta cantidad. Pero tenemos US$ 35 billones en deuda, tenemos problemas y necesitamos dinero", dijo.

Trump repitió la afirmación de que el conflicto en Ucrania no habría sucedido si ahora fuera el presidente de Estados Unidos.

ucranianos.jpg Soldados de Ucrania en primera línea cerca de Kharkov disparando un mortero.

7. Armas experimentales

"Estamos interesados en probar sistemas modernos en batallas contra el enemigo. Invitamos a los fabricantes de armas a probar nuevos productos aquí. Creo que para nuestros socios en Polonia, USA, Francia, Alemania o para nuestros socios turcos, esta es una buena oportunidad para probar sus armas. Así que déjenos las herramientas, terminaremos el trabajo y tendrán nueva información”, dijo Oleksii Yuriyovych Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania desde el 4 de noviembre de 2021.

Rznikov hablo el martes 19 de julio, hablando a través de un enlace de video, ante el American Atlantic Council.

Según él, Ucrania, de hecho, es ahora un campo de pruebas. “Muchas armas ahora se están probando en condiciones reales de combate contra el ejército ruso, que tiene muchos sistemas modernos. Tienen guerra y comunicaciones electrónicas inteligentes, defensa aérea, misiles de crucero y misiles balísticos, y otros equipos. Compartimos toda la información y experiencia con nuestros socios. Estamos interesados en probar sistemas modernos en combate", dijo Reznikov.

Según él, uno de los ejemplos de armas que ya se han probado en Ucrania es el sistema de artillería polaco Krab.

Antes se informó que Alemania tiene la intención de suministrar a Ucrania los modernos sistemas de defensa aérea IRIS-T, que hasta ahora se probaron a principios de 2022 "en condiciones realistas", pero aún no se han utilizado en la práctica.

8. Elecciones

El referéndum en Kherson sobre la reunificación con Rusia será una oportunidad para salir del "campo salvaje", dijo Yekaterina Gubareva, subdirectora de la administración de la región, en Telegram.

Esto desmiente la especulación de la web Meduza de que Rusia contempla la posibilidad de salir de Kherson. Más bien parece todo lo contrario.

Gubareva anunció una comisión electoral para celebrar y un referéndum sobre la cuestión de la pertenencia territorial de la región de Kherson.

Las tierras de Novorossia se desarrollaron bajo Catalina II. Luego fue un 'campo salvaje', después de la guerra ruso-turca. No había gente, ni caminos. Absolutamente nada. Unos siglos más tarde, la historia se repite. Estamos construyendo un civilización en el territorio que desde 1991 se despojó metódicamente de la memoria histórica, la industria y el futuro… El referéndum es nuestra oportunidad de salir del 'campo salvaje'. De ahora en adelante, cientos de miles de residentes de Kherson podrán demostrar su posición y obtener resultados.

Rusia tomó el control de la región de Kherson y la parte de Azov de la región de Zaporozhye, organizó administraciones civiles y militares, los canales de televisión y estaciones de radio rusos han comenzado a transmitir, y se están restableciendo los lazos comerciales con Crimea para integrarlas a Rusia.

cementerio-donbas.jpg Cementerio en el pueblo de Svyato-Pokrovskoye, distrito de Bakhmut, región de Donetsk de Ucrania, hoy en la línea del frente en Donbas.

9. Mercenarios fallecidos

Un grupo de 'mercenarios' (N. de la R.: así les llama Rusia) formado por 2 estadounidenses, un canadiense y un sueco, murieron en el Donbass, escribe el diario Politico.

La información refiere como fuente a un "comandante de combatientes extranjeros" llamado Ruslan Miroshnichenko. Según éste, los fallecidos son

los estadounidenses Luke Lucishin y Brian Young ,

, el canadiense Emile Antoine Roy-Sirois y

y el sueco Edward Patrignani.

Ellos formaban parte de las "fuerzas de operaciones especiales" y murieron durante un bombardeo el 18 de julio cerca del pueblo de Grigorievka.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó a los periodistas que 2 ciudadanos estadounidenses habían muerto recientemente en el Donbass pero no reveló sus nombres.

“Estamos en contacto con las familias de los que fallecieron durante este momento difícil, no tenemos nada más que agregar”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

En tanto, Rusia anunció que su artillería golpeó las posiciones de combate de la formación nacionalista / ex paramilitar 'Donbass' en la región de Verkhnekamenskoye, y murieron más de 60 combatientes, anunció el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, teniente general Igor Konashenkov.

Y que la aviación rusa atacó el 2do. Batallón de la Brigada Mecanizada 14, en Donetsk: "En el área del asentamiento de Belogorovka en la República Popular de Donetsk, más de la mitad del personal del 2do. Batallón de la 14ta. Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos por la aviación operacional-táctica de la Federación Rusa Fuerzas Aeroespaciales", dijo Konashenkov.

10. El aislamiento de Rusia

El mayor fabricante canadiense de papas fritas McCain Foods Limited vendió su negocio en Rusia a un empresario de Tula, Vasily Starodubtsev.

“El propietario de la empresa rusa del fabricante canadiense de papas fritas McCain Foods - McCain Foods Rus LLC, que se suponía que construiría una planta de procesamiento de papas en la región de Tula, era el empresario Vasily Starodubtsev, nieto de Vasily Starodubtsev, el gobernador de Tula en 1997-2005.”

El comunicado señala que el gobierno de la región ha estado buscando un comprador desde hace varios meses luego de que se conociera que la empresa canadiense había suspendido la construcción del emprendimiento.

A su vez, el flujo de turistas de Rusia a Europa ha disminuido significativamente, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), Maya Lomidze.

Ella hizo hincapié en que la mayoría de los turistas rusos viajan por el país o se van de vacaciones a Turquía. Sin embargo, hay rusos en el verano de Europa Occidental a través de Finlandia y también vuelan a través de Estambul y Dubai.

Según la jefe de ATOR, en 2019, más o menos 1 millón de turistas de Rusia viajaron a cada país, con la excepción de Francia, Gran Bretaña y los países escandinavos, con fines turísticos. En 2020-2021, Europa estuvo prácticamente ausente del mercado turístico debido a la pandemia. Y ahora, por las sanciones luego de la invasión a Ucrania, el procedimiento para obtener un visado se complicó y hay problemas con el transporte, ya que el espacio aéreo para los aviones rusos está cerrado.

-------------------------

