Variante Delta es tan contagiosa como la varicela

El documento, filtrado por The New York Times, proporciona algunos datos que están detrás de la controvertida decisión, de la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, de cambiar las directrices sobre el uso de las mascarillas. De hecho, se volverán a usar en Estados Unidos, dos meses después que el presidente norteamericano, Joe Biden, anunciara que no eran obligatorias.