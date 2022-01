Una persona de cada 7 sigue siendo infecciosa a los 5 días

El profesor Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick, dijo que reducir el período de aislamiento "corre el riesgo de que una persona altamente infecciosa regrese al trabajo o la escuela".

La profesora Deborah Dunn-Walters, profesora de inmunología en la Universidad de Surrey, dijo que “el público debería estar claramente informado” sobre los riesgos que implica abandonar el aislamiento antes de tiempo.

No puedo imaginar nada peor que la gente que va a visitar a sus familiares vulnerables pensando que es seguro cuando no lo es

¿Cuándo aislarse y cuándo testearse?

Los contactos estrechos de un caso de COVID-19 que tengan aplicada la dosis de refuerzo desde hace más de 14 días y no presenten síntomas, serán eximidos de la realización de aislamiento obligatorio estricto, cumpliendo con las medidas de cuidado de manera estricta.

Cumplir 10 días de aislamiento en caso de ser contacto estrecho asintomático y no estar vacunado o tener el esquema incompleto.

El testeo se recomienda en caso sospechoso, definido con al menos un síntoma en personas vacunadas con esquema completo y dos síntomas en personas no vacunadas.

Si la persona tiene síntomas y fue contacto estrecho, se considera positivo.

En casos positivos confirmados, el aislamiento es de 10 días para no vacunados y de 7 para vacunados desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico en personas asintomáticas.

Los síntomas de Ómicron y de cualquier variante, son:

Fiebre (37.5°C o más)

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Diarrea

Vómitos

Rinitis

Congestión nasal

Pérdida de gusto u olfato.