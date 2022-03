Un llamativo asteroide se acerca a la Tierra: ¿Puede impactar?

Tanto la ESA (Agencia Espacial Europea) como la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de USA) publicaron la información accesible a todo público en sus páginas.

Uno de los mayores inconvenientes que surgieron fue que no se pudieron realizar observaciones la semana siguiente a su descubrimiento, ya que la Luna llena bloqueó cualquier vista del asteroide desde la Tierra.

Pero, afortunadamente, cuando se lo pudo rastrear nuevamente, los datos acumulados de su recorrido revelaron que la posibilidad de impacto disminuía drásticamente con el tiempo.

Desde entonces, se ha confirmado que 2022 AE1 no impactará la Tierra en ningún momento en el futuro previsible.

“En mis casi diez años en la ESA nunca había visto un objeto tan peligroso”, dijo el astrónomo Marco Micheli.

