Reclamo nacional: "¡Cambien la ley de salud mental!"

“Encontré a mi hijo en la cocina cuando fui a apagar la luz. Estaba tirado en el piso. Quería hablar, pero no podía hablar”, explicó la mujer.

“Está muy mal. Está en terapia intensiva, con respirador. No lo puedo ver, no me lo permiten. Está estable, está ahí. Hay que esperar. Fue terrible. Llamaba a la ambulancia, tardó media hora. Pero es entendible, porque no daban abasto con todos los jóvenes que venían uno por uno y estaban internados, y en un momento les tuvieron que decir que fueran a otros hospitales. Mi hijo ya estaba con un paro”, dijo.

Ella sospecha que algo extra tenía esa droga por la cantidad de casos en el barrio y porque su hijo consume desde los 14 y esto nunca había pasado.

Beatriz confirmó que su hijo compró la droga en Puerta 8, el asentamiento de Tres de Febrero que hoy fue allanado por la Policía. “Todos van a ese lugar. Yo solo pude ver una bolsita y un papel grande”, señaló.

Mientras tanto, impresentables del Frente de Todos y Juntos por el Cambio aprovechan para continuar con sus discursos de elecciones y grieta, como si nunca hubieran gobernado el país y no tuvieran la posibilidad de modificar leyes o tomar medidas concretas en la lucha contra el crimen organizado.

En las redes también se sumaron para pedir por una nueva ley de salud mental

La ley de salud mental tiene aspectos que deben ser https://t.co/SOTb7X8HkS hora de hacerse https://t.co/20bHYzI82c se pueden internar sin su propia autorización personas que deben ser internadas #cocainaenvenenada — Liliana Hendel (@lilianahendel) February 2, 2022

La Ley de Salud Mental no sirve, esclaviza a los adictos y ata de manos a sus familias. La pensaron como paradigma de libertad individual y terminó siendo abandono público de personas. — Julián Angelucci (@juliangelucci) February 2, 2022

Una vez más queda expuesta una problemática terrible, dificilísima, que no distingue clase social, nivel educativo ni ser desempleado o no y, oootra vez debo decir: la nefasta ley de salud mental que no ayuda en nada. Porque la adicción ES UNA ENFERMEDAD. — Ruth Canesin (@ruth_canesin) February 2, 2022

Hablando de consumos problemáticos es bueno saber que a su regreso el presidente @alferdez considerará los relevamientos suficientes para proponer cambios en la ley de salud mental. — Gaby Dichiaro (@GabyDichiaro) February 2, 2022

La mamá de un adicto internado con respirador pide que cambien la ley de salud mental. No pudo internarlo porque él no quería y la ley lo considera hábil para decidir. — Graciela García (@gragarciaap) February 2, 2022

La venta y consumo de estupefacientes es un tema muy delicado como para que suelten livianamente que hay que ir a la guerra. Nadie quiere un plan Mérida, tampoco es necesario. Argentina necesita modificar la ley de salud mental para atender las adicciones. No ir a los tiros. — Amneris. (@amnerisfr) February 2, 2022