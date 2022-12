Radiotelescopio más grande del mundo: ¿Buscará señales extraterrestres?

En segundo lugar, el SKA-Mid de Sudáfrica formará una colección de 197 antenas que se extenderán a lo largo de unos 150 kilómetros.

Finalmente, el telescopio MeerKAT de 64 platos de Sudáfrica, que ya existe, se incorporará al conjunto cerca de 2027. Además, el gobierno sudafricano y la Sociedad Max Planck de Alemania están agregando otros 20 platos para extenderlo.

image.png

Buscar señales extraterrestres

Un proyecto de financiación privada llamado Breakthrough Listen comenzó las operaciones en el conjunto de radiotelescopios MeerKAT en Sudáfrica para buscar pruebas de inteligencia extraterrestre.

En los próximos dos años, el equipo se enfocará en más de un millón de estrellas cercanas en la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés).

Aunque este objetivo rara vez recibe financiación gubernamental, según Universe Today “la asociación (a veces injusta) de SETI con las teorías de la conspiración ocasionalmente eclipsa su potencial para responder una de las preguntas más importantes que la humanidad puede hacer: ¿estamos solos en el Universo?”

Por eso, uno de los primeros objetivos que Breakthrough Listen es observa con MeerKAT a Proxima Centauri, una estrella cercana con dos planetas rocosos conocidos en la zona habitable.

Los astrónomos tienen opiniones encontradas sobre si existen o no civilizaciones tecnológicas por descubrir. Pero la premisa del proyecto es que “si no miramos, no tendremos la respuesta”.

image.png

