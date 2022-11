Problemas con Artemis I en una maniobra crucial: ¿Lograrán revertirla?

Si todo sale según lo planeado, Artemis 2 lanzará astronautas alrededor de la Luna en 2024 y Artemis 3 aterrizará cerca del polo sur lunar un año después.

image.png

¿Está todo perdido?

A pesar del problema con el cubesat, la NASA cree que no todo está perdido, ya que los otros sistemas de LunaH-Map parecen estar funcionando normalmente.

"Si el sistema de propulsión puede alcanzar el empuje en los próximos meses, la misión aún puede recuperar parte o la totalidad de la misión científica original de LunaH-Map", dijeron funcionarios de la agencia en una actualización del martes.

LunaH-Map aún podría cumplir con su trabajo más lejos si lleva aún más tiempo solucionar la falla actual, agregaron: "es posible que existan soluciones de trayectoria fuera del sistema Tierra-Luna para volar cerca de ciertos asteroides y caracterizar su hidrógeno contenido".

No obstante, LunaH-Map no es el único cubesat de Artemis 1 que está sufriendo problemas. Por ejemplo, la sonda OMOTENASHI de Japón tuvo problemas de comunicación y no pudo lanzar un pequeño módulo de aterrizaje en la Luna.

image.png

