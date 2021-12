Para 2 expertos, Ómicron podría marcar el fin de la pandemia

“De hecho, la variante Ómicron es más infecciosa que la Delta y la está superando, pero ¿es más agresiva? Esto aún necesita más investigación, pero al menos según la Organización Mundial de la Salud, no hubo muertes por la variante Omicron en todo el mundo hasta la semana pasada.

Eso ciertamente cambiará, pero si se mira desde el punto de vista de la pandemia, el final llegará cuando tengamos una variante muy infecciosa con síntomas muy leves”.

Además, dijo Granot, “debido a que es muy contagioso, muchas personas se infectarán, pero tendrán secreción nasal y tal vez fiebre durante un par de días y luego volverán a sus vidas normales. Cuando esto sucede, la gran mayoría se infecta, lo supera y desarrolla una verdadera inmunidad colectiva. Entonces, en algunos aspectos, Ómicron puede ser la luz al final del túnel”.

“Si miramos más a fondo, vemos que si bien hay un aumento en las pruebas de PCR positivas, el número de casos graves está disminuyendo o al menos es estable”, agregó Lahad, quien dirige el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Hebrea, el Comité Nacional de Cuidados Primarios y el distrito de Jerusalem de Clalit HMO.

“En Sudáfrica, vemos lo mismo a pesar de que su tasa de vacunación es mucho más baja que la de Israel, y estamos comenzando a ver lo mismo en Gran Bretaña. Entonces tenemos una catástrofe más en la opinión pública que en lo que realmente está sucediendo en las salas de emergencia y las clínicas de atención primaria”.

Dado que casi el 60% de los que dan positivo en la prueba de Ómicron no tienen síntomas, dijo Lahad, “parece que no es un desastre”.

Los especialistas manifestaron que no creen que se deba volver a cerrar la economía por Ómicron, ya que no ven el riesgo de que se colapse el sistema médico, como tampoco apoyan la aplicación de una cuarta inyección de la vacuna. Esta semana, el gobierno israelí comenzó a ofrecerlas al personal médico y a las personas mayores de 60 años.

El desafío ahora, explicó Lahad, no es cómo controlar la enfermedad, lo que Israel ha hecho bien al inmunizar a los que están en mayor riesgo, sino superar la ola Ómicron “sin causar daños colaterales cerrando la economía y cerrando escuelas e interrumpiendo la vida normal”. “Estoy tratando de convencer a otros de que no debemos ponernos histéricos y que esto no es un desastre que cerrará el sistema médico”, apuntó.

“Aproximadamente el 75% de las personas en Israel que se infectaron con esta variante estaban completamente vacunadas, incluida una vacuna de refuerzo”, señaló Granot. Se refería a las 2 dosis iniciales de la vacuna Pfizer y una tercera dosis recomendada a las personas vacunadas 5 o más meses antes, cuando se hizo evidente que la inmunidad inicial desaparece en 6 meses.

Un estudio reciente mostró que las 2 primeras dosis eran ineficaces contra Ómicron y la tercera dosis algo más protectora. Granot dijo que no tiene sentido introducir una cuarta inyección de una vacuna que fue formulada para la cepa de coronavirus original. “Este virus ha mutado y cambiado y ahora es muy diferente. No es tan eficaz como podría ser si tuviéramos una vacuna actualizada de Pfizer o Moderna”, dijo.

Ambos especialistas enfatizaron la necesidad de seguir usando barbijo, mantener las distancias y quedarse en casa ante cualquier síntoma de enfermedad, por leve que sea.