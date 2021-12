Ómicron: Proyecciones económicas de 2022 bajan levemente

Liu_Fruit-cart_economy.jpg Las estimaciones sobre el crecimiento de la economía se desinflan hacia la primera parte del año debido al aumento en la curva de contagios de la variante Ómicron.

Las consecuencias que tiene la variante Ómicron en la economía mundial ya empiezan a sentirse, aún siendo que esta variable del coronavirus no es tan severa como en un principio se creía, pues, la semana pasada se han publicado dos estudios en Estados Unidos que mide el riesgo de hospitalización de dicha variable muy por debajo de la variante Delta. Aún así, los efectos sobre la economía comienzan a sentirse, y algunas aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar vuelos en épocas navideñas debido a una escasez de personal causada por los contagios de la variante, y no se descartan tampoco la cancelación de eventos deportivos, entre otras regulaciones, para no saturar al sistema de salud. Al momento, no hay nada definido.