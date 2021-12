Ómicron, por qué en Sudáfrica: Cuando las pandemias se tocan

Entrevistado por Sky News, el virólogo Barry Schoub, asesor del gobierno sudafricano y de la OMS, calificaba esta relación como "lógica".

"En el organismo de un individuo con pocas defensas inmunes, el Sars-CoV-2 puede replicarse durante varios meses"

"No es de extrañar que una nueva variante haya aparecido por primera vez en el organismo de un individuo con pocas defensas inmunes, dado que en esa situación el Sars-CoV-2 puede replicarse durante varios meses (teniendo así muchas oportunidades de acumular mutaciones ) antes de ser eliminado -señaló Sergio Abrignani, profesor catedrático de Inmunología en la Universidad Estatal de Milán y director del Instituto Nacional de Genética Molecular Romeo y Enrica Invernizzi, citado por el diario El Mundo-. Por el contrario, las vacunas generalmente no promueven mutaciones, como se ha escuchado erróneamente en los últimos meses. La presencia de la fuerte respuesta inmune de la vacuna resuelve la infección en pocas semanas, reduciendo el número de replicaciones del virus".

"Todo apunta también a que la variante alfa surgió en Reino Unido, en una persona con problemas de inmunidad"

Cómo surgió exactamente Ómicron es un misterio, explica Nius Diario.

Pero los científicos sospechan que, al igual que la variante Beta que también surgió en Sudáfrica en 2020, la explicación más plausible es que el virus pudo crecer y evolucionar en el cuerpo de una persona inmunodeprimida, probablemente, en un paciente con VIH/Sida no tratado.

Este supuesto paciente cero podría haber estado durante mucho tiempo enfermo de Covid-19, macerando el virus sin acabar de eliminarlo debido a su inmunodepresión por VIH, mientras el SARS-CoV-2 peleaba por sobrevivir mutando sin parar.

"No sería la primera vez que surge una variante en una persona inmunocomprometida", aseguró José Antonio López Guerrero, profesor de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. "Todo apunta también a que la variante alfa surgió en Reino Unido, en una persona con problemas de inmunidad", explica.

"Los enfermos de SIDA, por tener muy disminuida su respuesta inmunitaria, tendrían más dificultades limpiando el cuerpo del virus SARS-CoV-2 y este tendría más ocasión de dividirse y mutar en sus organismos que en los de personas con defensas más fuertes", dijo la inmunóloga y filósofa de la ciencia Matilde Cañelles, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) a El Español.

https://twitter.com/CanellesMatilde/status/1464205008916856834 ...tantos enfermos de SIDA, que por tener sus defensas comprometidas padecen la #covid19 en versión crónica, creando un “caldo de cultivo” para la aparición de variantes. En base a los pocos casos que se han analizado, parece estar... — Matilde Cañelles (@CanellesMatilde) November 26, 2021

"En Sudáfrica todavía hay mucha gente con Sida que no está en tratamiento"

De acuerdo al epidemiólogo catalán Xavier Gómez-Olivé Casas, que lleva trabajando en África desde hace 26 años, citado por Nius Diario, "el problema es que en Sudáfrica todavía hay mucha gente con Sida que no está en tratamiento. Si una persona infectada de VIH se le medica con antirretrovirales, y los niveles de inmunidad son altos para el virus, en principio, respondería igual que otra persona".

"Las personas con algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea genética o secundaria, no tienen respuestas completas a la infección y esto permite que el virus no sea del todo eliminado y alguna variante progrese y sea este el origen", señaló el catedrático de inmunología Alfredo Corell a Nius Diario. Esto ocurre no solo en personas inmunodeprimidas por VIH, también por tratamiento de trasplantes o de cáncer.