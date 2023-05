Misil ruso Kinzhal: Cómo es el destructor del Patriot

Lo interesante es que tanto el misil Kinzhal como el Iskander, desplegados por Rusia en el conflicto bélico en Ucrania, pueden ser lanzados desde aviones de combate MiG-31.

Tal como informó Urgente 24, un avión de combate ruso Su-27 embistió a un dron estadounidense Reaper sobre el Mar Negro, según una comunicación oficial del ejército de EE.UU. El Ministerio de Defensa ruso aseveró contrariamente que no hubo ningún impacto ni derribo, sino que más bien, el dron por sí solo se descontroló. También el Kremlin remarcó que dicho dron yankee sobrevolaba la Península de Crimea (violando su jurisdicción aérea), y con los transpondedores apagados (para no figurar en los radares), así lo refirió el diario RBC RU, y fue primicia de Urgente 24.

“En la mañana del 14 de marzo, sobre el Mar Negro en el área de la Península de Crimea, el control del espacio aéreo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas registró el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 en dirección a la frontera estatal de la Federación Rusa”, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia:

Para identificar al intruso, los combatientes de las fuerzas de defensa aérea en servicio se elevaron en el aire. Como resultado de maniobras bruscas alrededor de las 9.30 (hora de Moscú), el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 inició un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y chocó con la superficie del agua. Los combatientes rusos no usaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con un vehículo aéreo no tripulado y regresaron de manera segura a su aeródromo base

image.png

Mientras que el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU, Ned Price, habló de una ‘clara violación del derecho internacional’: “Era uno de los dos Su-27 que volaban allí. Esto sucedió en el espacio aéreo internacional sobre aguas internacionales. La hélice del dron resultó dañada y el dron cayó al agua al oeste de Crimea”. El comandante de las fuerzas armadas estadounidenses en Europa y África, a través de un comunicado oficial declaró también: “Nuestro dron MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que provocó el accidente y la pérdida del MQ-9”.

Ahora bien, el Sukhoi Su-27, bautizado como Flanke, es uno de los cazas más utilizados por el Kremlin, y posiblemente se trate de uno de ellos los implicados en el supuesto derribo del dron yankee, ya que son de larga data al frente ruso -desde 1985-. El mismo prototipo Sukhoi Su-27 se usó para el Su-30, Su-33 y hasta en el moderno Su-35, introducido en el 2014.

En China existen versiones modificadas del Su-27, como los J-11 y J-16.

image.png Sukhoi Su-27

image.png

Los motores que disponen los cazas rusos Sukhoi Su-27 son Saturno con posquemador, que le dan una velocidad de hasta de 2.500 km/h (2,35 veces la velocidad del sonido) a gran altitud. Tienen en general, una ametralladora central, que es una Gryazev-Shipunov de 30 milímetros de calibre, con capacidad de hasta 150 cartuchos. Presentan un total de 10 anclajes externos con 4.430 kilogramos de capacidad de sujeción y pueden volar hasta 14.000 metros de altura.

image.png

image.png Ametralladora Gryazev-Shipunov.

Este caza Su-27 posee 21,9 metros de largo, una envergadura de 14,7 y 30.450 kilogramos de peso máximo al despegue. Pueden portar cohetes, misiles, bombas de ataque a superficie, sistemas de guerra electrónica, radares y algunas contramedidas electrónicas.

En cuanto al dron estadounidense MQ-9 Reaper fue desarrollado por General Atomics, y se introdujo en la Fuerza Aérea de USA en el 2007. Es un tipo de vehículo no tripulado (UAV) que está siendo utilizado la Real Fuerza Aérea Británica e incluso por el Ejército del Aire de España. Su techo de vuelo son 15.000 metros, y tiene un radio de acción de 1.850 kilómetros, un alcance de hasta 28 horas y puede ‘combatir’ 14 horas con una carga. Además, este dron requiere un operador de equipos, por lo que no es autónomo, pero sí no tripulado.

image.png Dron MQ-3 Reaper

