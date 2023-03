Cómo son el caza ruso Su-27 y el dron Reaper MQ-9 de EE.UU.

Para identificar al intruso, los combatientes de las fuerzas de defensa aérea en servicio se elevaron en el aire. Como resultado de maniobras bruscas alrededor de las 9.30 (hora de Moscú), el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 inició un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y chocó con la superficie del agua. Los combatientes rusos no usaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con un vehículo aéreo no tripulado y regresaron de manera segura a su aeródromo base Para identificar al intruso, los combatientes de las fuerzas de defensa aérea en servicio se elevaron en el aire. Como resultado de maniobras bruscas alrededor de las 9.30 (hora de Moscú), el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 inició un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y chocó con la superficie del agua. Los combatientes rusos no usaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con un vehículo aéreo no tripulado y regresaron de manera segura a su aeródromo base