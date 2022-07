Los cigarrillos electrónicos "tienen todo para convertirse en epidemia"

El artículo de la BBC enfatiza que la evidencia científica no ha fallado a favor de vapear como una herramienta de reducción de daños. O como ilustró la cardióloga, “si el propósito de este producto fuera realmente terapéutico, no se podría vender en ningún lado, como se vende ahora".

image.png

Nicotina en los cigarrillos electrónicos

Los tres principales ingredientes que suelen tener los cigarrillos electrónicos son:

Propilenglicol : funciona como vehículo porque es capaz de diluir y transportar la nicotina por el organismo.

: funciona como vehículo porque es capaz de diluir y transportar la nicotina por el organismo. Nicotina : sustancia psicoactiva que se encuentra originalmente en el tabaco y provoca dependencia.

: sustancia psicoactiva que se encuentra originalmente en el tabaco y provoca dependencia. Sustancias aromáticas: imitan diversos olores y parecerían socialmente más aceptables que el olor tradicional de los cigarrillos.

Al vapear se inhalan estos elementos por la boca, pasan por los pulmones, por el torrente sanguíneo y terminan en el cerebro, donde provocarían la sensación pasajera de bienestar.

"No tenemos suficientes estudios al respecto, sobre todo porque estos dispositivos hoy en día traen tantos aditivos que no tenemos una idea exacta de las reacciones químicas que se dan allí, a una temperatura alta", explicó Scholz y agregó que ya se ha visto en algunos estudios que usuarios de cigarrillos electrónicos presentan sustancias cancerígenas en la vejiga y la orina.

El Ministerio de Salud argentino advierte que el aerosol que se consume al vapear “contiene nicotina, compuestos orgánicos volátiles, partículas ultrafinas, sustancias químicas que causan cáncer, metales pesados (níquel, estaño, plomo) y saborizantes como diacetilo, que causa enfermedad pulmonar grave. Ningún saborizante ha sido avalado para ser inhalado”.

De hecho, “aun cuando el tanque está rotulado como libre de nicotina, puede contenerla”, agrega el comunicado de la institución sanitaria.

En el mismo sentido, la American Cancer Society explica que “los niveles de nicotina no son los mismos en todos los tipos de cigarrillos electrónicos, y a veces las etiquetas de los productos no indican el contenido de nicotina verdadero. Hay algunas marcas de cigarrillos electrónicos que indican no contener nicotina, y a pesar de ello se ha encontrado que sí contienen”.

Además de generar dependencia, vapear nicotina afecta órganos vitales como el corazón y los pulmones.

"La nicotina no es una sustancia inocua. Aumenta el ritmo cardíaco, altera la presión arterial y puede dañar el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el riesgo cardíaco de un usuario de cigarrillos electrónicos es casi el mismo que el de alguien que fuma cigarrillos convencionales", sentenció Scholz.

image.png

