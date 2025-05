La NASA vuelve a Venus y encuentra nuevas señales de vida... en su interior

Gael Cascioli, autor principal del estudio y científico de la Universidad de Maryland y la NASA, explica: "Las coronas no existen hoy en la Tierra, pero pueden haber estado presentes en nuestro planeta cuando era joven, antes de que la tectónica de placas se estableciera." Detalle no menor porque Venus no tiene placas tectónicas como la Tierra, donde las placas se mueven, chocan y reciclan la corteza. Más bien, su corteza es una sola pieza, con un grosor de entre 40 y 65 km según modelos de Justin Filiberto, del Centro Johnson de la NASA.