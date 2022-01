image.png La microbiota intestinal es un ecosistema dinámico constituido por billones de bacterias, hongos y otros microbios que viven dentro del sistema digestivo y cuya configuración es única en cada ser humano.

Equilibrar la microbiota

Los trasplantes de materia fecal son una vía terapéutica comprobada, pero también son difíciles de estandarizar. En algunos casos, las heces de donantes han transmitido nuevas infecciones dañinas a los pacientes.

En 2019, un hombre con un sistema inmunitario comprometido murió después de recibir heces que contenían la bacteria Escherichia coli resistente a los antibióticos en un ensayo clínico.

Y el COVID-19 ha aumentado las preocupaciones de seguridad en la comunidad científica.

La nueva píldora de Seres está hecha de materia fecal humana que ha sido purificada para matar bacterias, virus y hongos indeseados.

El ensayo de fase 3 incluyó a 182 participantes infectados con C. difficile que fueron asignados al azar para recibir SER-109 o un placebo. La infección reapareció en el 40% del grupo de placebo, pero solo en el 12% del grupo de tratamiento, informaron los investigadores en The New England Journal of Medicine.

Seres tiene como objetivo presentar una solicitud para la aprobación de la FDA a mediados de 2022, pero varios competidores le pisan los talones: la empresa de microbiotas Rebiotix Inc, Finch Therapeutics y Vedanta Biosciences.

En el futuro próximo, los trasplantes de materia fecal seguirán siendo importantes para la investigación a fin de desarrollar tratamientos para otras afecciones, como para la enfermedad inflamatoria intestinal.

image.png La microbiota participa de la digestión de los alimentos, del control del peso corporal, de procesos cerebrales y del comportamiento. Muchas de estas dimensiones aún son esquivas para la ciencia.

*Fuente: "Pill derived from human feces treats recurrent gut infections", de Kelly Servick para Science.