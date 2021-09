Enfermedades veno-linfáticas, de las varices a la trombosis

La recomendación es iniciar el tratamiento lo antes posible y no discontinuarlo: apenas 1 de cada 4 personas consulta a un médico y es tratada.

Los venotónicos, las medias de compresión, las intervenciones láser y la escleroterapia son algunas de las terapias disponibles.

Mabel Bussati (M.N. 57716), especialista en Flebología y Linfología y médica de planta honoraria del sector de Flebología y Linfología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del Congreso:

En el caso de las várices o las arañitas, se pueden tratar y controlar la progresión con medicación oral y tópica, medias de compresión, medidas higiénico dietéticas y la terapéutica específica para eliminar los signos de la enfermedad como son la esclerosis, procedimientos endovasculares y cirugías, si fuese necesario.

Pero cuando la enfermedad evoluciona y se complica puede aparecer una lesión abierta como la úlcera venosa, con pérdida de piel y de tejidos; el paciente puede sufrir infecciones a repetición, involucrando en el proceso a otros tejidos, como los músculos, las articulaciones y eso lleva a la discapacidad. Es una enfermedad crónica: el paciente tiene que convivir con la enfermedad y su tratamiento durante largos períodos de la vida, impactando en su calidad de vida.

sistema linfatico.png Enfermedades veno-linfáticas: El sistema linfático.

Trombosis

La enfermedad venosa crónica afecta a las venas que son las encargadas de retornar la sangre hacia el corazón.

En estos casos, las paredes de las venas se debilitan y las válvulas se dañan. Por ello es que las venas permanecen llenas de sangre.

Pesadez, hinchazón, 'arañitas', hormigueo, y várices son algunos de los síntomas de la enfermedad venosa crónica (EVC) que se presentan en 8 de cada 10 personas en todo el mundo.

Con la llegada del verano, la sintomatología se intensifica pero esta enfermedad tiene diversos tratamientos y su elección depende del estadio de la misma y la toma de decisiones compartidas con el equipo médico tratante.

En el transcurso del último año surgieron muchas dudas asociadas a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y el eventual desarrollo de trombos:

Fue una consulta recurrente por parte de los pacientes. Nosotros les aconsejamos a los que tienen el turno que se vacunen con la vacuna que les ofrezcan, sin importar la marca. En el único caso que recomendamos diferir la vacunación es ante un cuadro de fiebre asociado alguna infección aguda. La evidencia indica que el riesgo de trombosis es el mismo en pacientes no vacunados y en pacientes vacunados. El paciente que tiene várices no tiene un riesgo mayor de padecer trombosis tras la vacunación contra la COVID-19. La presencia de enfermedad venosa crónica implica en sí misma un mayor riesgo de padecer trombosis.

Otras complicaciones relacionadas con la pandemia y el aislamiento fueron mayor sedentarismo y sobrepeso, ambos factores son críticos para los pacientes con enfermedades veno-linfáticas.

Según ella, durante los meses de aislamiento social, las consultas se vieron francamente disminuidas. En el Hospital de Clínicas, por ejemplo, apuntamos a la educación del paciente y al autocuidado. Además de indicarles que debían continuar con sus tratamientos, dictamos talleres teóricos - prácticos en los que informábamos al paciente sobre cómo vendarse, les dimos tips para la higiene de la piel y el cuidado de las heridas, les indicamos ejercicios personalizados.

Bussati explicó:

El riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID ascendió al 14%, aproximadamente, y en aquellos críticos, internados en la unidad de cuidados intensivos, ascendió al 40%. El riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID ascendió al 14%, aproximadamente, y en aquellos críticos, internados en la unidad de cuidados intensivos, ascendió al 40%.

