En offside: Experto desmiente a La Nación sobre Sinopharm en niños

Dicha etapa final de la investigación se lleva a cabo en Emiratos Árabes Unidos (EAU) e incluye a 1.800 voluntarios de 3 a 17 años. De momento, sólo trascendió públicamente que los resultados fueron muy positivos y similares a los adultos.

image.png La Nación publicó hoy en tapa que Argentina comenzó la vacunación en niños antes que China.

Polémica en La Nación +

Según explicó el bioquímico, inmunólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el doctor Guillermo Docena, a La Nación + esta mañana, que la información de fase 3 no sea pública no quiere decir que el ente que autoriza (en este caso la ANMAT) no tenga los datos necesarios.

El que autoriza, el que tiene la responsabilidad de autorizar, siempre va a tener acceso a información que los que no estamos en el trabajo no tenemos. Para autorizar algo hay que pedir información y evaluarla

Al respecto, recordó que una situación similar se dio con las primeras aplicaciones de Spuntik V. “Recuerden cuando se autorizó Sputnik para mayores, al comienzo no había información y después hubo”.

Ante la pregunta de los conductores del programa de La Nación + sobre el supuesto desfase de tiempos entre las autorizaciones de China y Argentina, el experto dijo que:

Realmente no es así. Yo puedo dar fe de eso porque he estado en contacto con la gente de Sinopharm en China. Mucho antes de que aquí se empezara a utilizar ellos ya estaban haciendo un estudio de fase 3 en mayores de 3 años. Yo hablé en agosto a través del CONICET para formar un grupo de trabajo con Sinopharm, y ellos me dijeron que tenían 10.000 chicos que habían recibido la vacuna

En síntesis, el investigador dijo en vivo en La Nación + que “si hubiera habido algún problema en China o en dónde sea, se hubieran suspendido y se hubieran enterado mucho más rápido que una autorización. Yo creo que, de todas, es las más segura, en el sentido de que la plataforma se usa hace mucho. Los chicos reciben muchas otras vacunas [no COVID] con una plataforma similar. Acá ya se ha vacunado al 30% de la población de niños y no han ocurrido efectos adversos. Por lo cual, hay que estar tranquilos”.

Es muy importante vacunar a los chicos. No porque vayan a desarrollar una enfermedad severa, sino porque son trasmisores

Además de la Argentina y China, la fórmula también está aprobada para niños en los Emiratos Árabes Unidos y en El Salvador. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ha demostrado su apoyo a la campaña.

Finalmente, cabe destacar que llevar a cabo un estudio de fase 3 con miles de niños no se considera ético dentro de la comunidad científica, dado que en las primeras fases se ha demostrado su seguridad e inmunogenicidad y que eso requeriría aplicar placebo a una porción.