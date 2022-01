"Efecto nocebo": Cuando los efectos secundarios no son por la vacuna

Los autores argumentan que mejor información sobre los efectos adversos de la vacuna puede mejorar la adherencia y reducir las preocupaciones.

"Decirle a los pacientes que la intervención que están tomando tiene efectos secundarios similares a los tratamientos con placebo para la afección en ensayos controlados aleatorios en realidad reduce la ansiedad y hace que los pacientes se tomen un momento para considerar el efecto secundario", dijo Ted Kaptchuk, profesor de medicina en Harvard y autor principal del estudio.

“Efecto nocebo”

El “efecto nocebo” es la versión opuesta al efecto placebo, ya que implica el empeoramiento de los síntomas tanto por la expectativa, consciente o inconsciente, de las posibles reacciones negativas de un tratamiento.

El profesor Kaptchuck junto a la doctora Julia Haas, del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, analizaron una docena de ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19.

En cada ensayo, los que estaban en el grupo de placebo recibieron inyecciones de solución salina inactiva en lugar de la vacuna. El estudio no analizó los efectos secundarios raros y graves, como los coágulos de sangre o la inflamación del corazón.

En la publicación en la revista Jama Network Open, los investigadores detallan que:

En los grupos placebo : Tras la primera inyección, más del 35% experimentó efectos secundarios "sistémicos" (dolor de cabeza y fatiga) y el 16% informó específicos del sitio (dolor en el brazo, enrojecimiento o hinchazón).

: Tras la primera inyección, más del experimentó efectos secundarios "sistémicos" (dolor de cabeza y fatiga) y el informó específicos del sitio (dolor en el brazo, enrojecimiento o hinchazón). En los grupos que recibieron la vacuna: Cerca del 46% informó síntomas sistémicos y dos tercios experimentó dolor en el brazo u otros síntomas localizados.

Con respecto a la segunda dosis, encontraron que la tasa de dolores de cabeza u otros síntomas sistémicos era casi el doble en el grupo de la vacuna en comparación con el grupo del placebo, con un 61% y un 32% respectivamente.

En general, los científicos calcularon que alrededor de dos tercios de los efectos secundarios comunes informados en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 son provocados por el “efecto nocebo”, en particular los dolores de cabeza y la fatiga.

*Fuente: "Nocebo effect’: two-thirds of Covid jab reactions not caused by vaccine, study suggests" (The Guardian)