Descubren el agujero negro más pequeño detectado hasta ahora

Si esta nueva región está en el extremo superior del rango de masas, ayudaría a llenar este vacío científico.

"Sea lo que sea, el objeto es el primer remanente estelar oscuro descubierto vagando por la galaxia sin estar acompañado por otra estrella", dijo el autor principal, Casey Lam, en un comunicado de la NASA.

Las estrellas con más de 20 masas solares representan solo el 0,1% de todas las estrellas de la Vía Láctea, donde se estima que hay entre 100 y 200 mil millones estrellas.

Determinar cuántos de estos objetos habitan la Vía Láctea ayudará a los astrónomos a comprender su evolución, en particular cómo mueren y tal vez revele si alguno de los agujeros negros se produjeron en grandes cantidades durante el Big Bang.

La región fue inicialmente detectada por dos observatorios terrestres, el Experimento de lente gravitacional óptica (OGLE) dirigido por Polonia, que utiliza el Observatorio Las Campanas en Chile, y el proyecto Observaciones de microlente en astrofísica (MOA) en el Observatorio de la Universidad Mount John en Nueva Zelanda.

El cálculo de su masa fue publicado en The Astrophysical Journal.

